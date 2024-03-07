أديبات الإمارات ينثرن إبداعاتهن في «مسقط للكتاب»

المصدر: دبي – مريم العلي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنثر مبدعات الإمارات روائعهن في عالم الكتابة ومؤلفاتهن في مختلف المعارض العربية والأسواق المحلية والعالمية، وينقلن تجاربهن في عالم الكتابة إلى أوسع قاعدة من الجمهور عبر المشاركة في معارض الكتب المتنوعة في الداخل والخارج، وكان آخرها معرض مسقط الدولي للكتاب 2024، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، وتألقت خلال فعالياته كاتبات إماراتيات متميزات سعين لإبراز الثقافة الإماراتية، وتعزيز التواصل الثقافي والفكري بين الأجيال من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية والمعرفية التي كتبت بأقلامهن.

وقد امتازت إصدارات الكاتبات بالتنوع والإبداع، من الروايات الشيقة والمقالات الهادفة. وقد تطرقن إلى موضوعات مختلفة تهم القارئ العربي، مثل الأخلاق والقيم والمجتمع والثقافة والتطوير الذاتي وتفاصيل الحياة.

ونجحت الكاتبات في الحصول على الأضواء والتميز بمؤلفاتهن من خلال الإقبال الكبير من قبل الزوار والمهتمين بالثقافة الإماراتية، حيث أشادوا بجودة الكتابة والمحتوى والتصميم.

وقد عبرت فاطمة البلوشي عن فخرها بكونها كاتبة إماراتية تمثل قوة وإمكانية المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات في شتى المجالات، ومدى التطور الذي وصلت إليه، وقالت: نفخر بنشر صورة مشرفة للمرأة الإماراتية المثابرة والطموحة عبر الوجود في مختلف الفعاليات الثقافية.

وذكرت المؤلفة عائشة الظاهري أن مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب هي الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن المعرض وما يحتويه والإقبال الكبير الذي يحظى به كل ذلك يشكل دافعاً قوياً لكل كاتب بأن يستجمع قواه وإلهامه كي يسكبه بين السطور والكلمات وينثره في أرجاء المعرض، منوهة بأن كتاباتها تعكس العادات الجديدة في المجتمع العربي وتأثيرها في الفكر.

وأكدت الكاتبة فائقة آل علي حرصها الدائم على الحضور والمشاركة في معارض الكتب لتتمكن من نشر إبداعاتها للعالم، وقالت: أحاول في كتاباتي الجمع بين الواقع والخيال كي أتمكن من إيصال أعمالي الأدبية لكل فئات القراء وأنشر الفكر الثقافي وأعكس بصمتي عبر كتبي ومؤلفاتي.

وقد عبرت الكاتبات عن سعادتهن بالمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2024، وختمن بشكر القائمين على المعرض على حسن الاستقبال والتنظيم، وقد أعربن عن أملهن في مواصلة الكتابة والنشر والمشاركة في المناسبات الثقافية الأخرى.