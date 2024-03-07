عروض نارية في ختام مهرجان الشيخ زايد السبت المقبل

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يختتم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، فعالياته وأنشطته لهذا الموسم 2023 - 2024، السبت المقبل، بفعاليات وعروض نارية مميزة ستضيء سماء المهرجان، بالإضافة لخصومات كبرى في كافة أجنحة وأقسام المهرجان، تمنح الزوار أجواء من السعادة والمتعة في ختام فعالياته وسط الأجواء الشتوية الرائعة.

ويحظى زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، في ختام فعاليات المهرجان بخصومات تصل حتى 75 % على العديد من المنتجات والمأكولات والأنشطة والألعاب وغيرها الكثير في ساحات المهرجان من خلال حملة تحطيم الأسعار الممتدة حتى اليوم الأخير للمهرجان.

وسيكون الزوار على موعد مع عروض الألعاب النارية المميزة التي تنطلق في اليوم الختامي لتنير سماء منطقة الوثبة للاحتفال بانتهاء فعاليات وأنشطة المهرجان، وسط تجمع كبير يجمع شعوب العالم من مختلف الثقافات والبلدان في ساحات وأقسام المهرجان وفي أجواء ثقافية تعليمية ترفيهية كبرى.

وتعبر القرية التراثية الواقعة في قلب المهرجان من استعراض الحرف اليدوية الأصيلة عن ثقافة وتراث الإمارات العريق لتمنح الزوار رحلة للماضي الذي يعبق بروح التراث الأصيل، للتعرف على التقاليد الموروثة الخاصة بنمط الحياة الاجتماعية القديمة، ويعيش الزوار تجربة تراثية يستوقف من خلالها أمام رحلة الآباء والأجداد عبر مشاهد حية وواقعية يقدمها كل قسم وجناح في القرية لتجسد عبق التاريخ والتراث العريق لدولة الإمارات.

وتنظم كافة أجنحة الدول المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد الأسرة، كما تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والمكونات الشعبية الخاصة بكل دولة لتمنح زوار المهرجان في ختام فعاليته تجربة لا مثيل لها في الاطلاع على ثقافات وفنون دول العالم في أجواء ترفيهية عالمية.

وتقدم ساحات وأقسام المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.