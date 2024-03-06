«دبل سول».. فيلم عالمي يعكس جماليات دبي وقيمها

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتضن دبي خلال الفترة المقبلة، العرض الأول لفيلم «دبل سول» «Double Soul»، الذي جاء ثمرة تعاون بين صناع سينما إماراتيين وإيطاليين، حيث يعكس جماليات المدينة وتميزها، بوصفها حاضرة عالمية ثرية بروائع المعمار والترفيه، وتجمع مختلف الثقافات العالمية، إذ يقدم العمل الإمارات، ودبي بشكل خاص، بملامحها وسياقات حياتها، بوصفها أيقونة لقاء الحضارات، وتعزيز المكانة المهمة للثقافة العربية، وترسيخ قيم الانفتاح. جاء هذا خلال مؤتمر صحافي أقيم في دبي، أول من أمس.

ويشارك ببطولة الفيلم، الذي أنجز بالتعاون بين «مارفيلز» و»بلو فيلم»، نجوم حائزون على جائزة أوسكار، فضلاً عن أن هذا الفيلم من نوادر الأفلام التي شارك فيها بطلان حائزان على جائزة أوسكار، مع منتج إماراتي ومنتج إيطالي بشراكة عالمية، وسيتم توزيعه وعرضه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص دول المغرب العربي. وتم الكشف عن أبطال العمل، وهم الممثل الأمريكي موراي أبراهام، الحائز على جائزة أوسكار عام 1984.

والممثل الأمريكي، داني جلوفر، الحائز على جائزة أوسكار عام 2022. كما شارك في الفيلم الممثل باز فيجا، والممثل الراحل جوليان ساندز.

وتعزيزاً لنجاح وشعبية وأدوار هذه الأنواع من الأفلام، أعلنت الشركة الإماراتية «مارفيلز» لإنتاج الأفلام السينمائية، خلال المؤتمر، عن توقيع أول شراكة سينمائية عالمية فريدة من نوعها مع عملاق السينما الإيطالية شركة «Blue Film».

وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، وعلى رأسها: عوض بن مجرن مؤسس وقائد فريق رحالة الإمارات، وعامر سالمين مدير مهرجان العين السينمائي، وأحمد غولشن الرئيس التنفيذي لشركة فارس لتوزيع الأفلام وستار سينما، والفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ورجلا الأعمال يعقوب آل علي ونجيب عبد الله فضلاني.

وتحدث المنتج الإماراتي الدكتور عبد الله الشيباني مؤسس ومدير عام شركة «مارفيلز»، وماريو بيزي المدير العام لشركة الإنتاج السينمائي الإيطالية، عن أهمية هذه الشراكة. وأكد عبد الله الشيباني أن هذه الشراكة، الأولى من نوعها في العالم العربي.

وأعرب عن سعادته لتوقيع هذه الشراكة، ووصفها بـ «المثمرة». كما أكد على أن الشراكة التي تم الاتفاق عليها مع شركائه الإيطاليين، سيتم من خلالها خلق مركز رئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستقطاب كافة الممثلين والمخرجين والروائيين العالميين من كل الجنسيات.

بدوره، قال ماريو بيزي مدير شركة الإنتاج السينمائي الإيطالية العالمية «Blue Film»: «إن الشراكة مع «مارفيلز» الإماراتية، هي خطوة مهمة بالنسبة لنا كمجتمع أوروبي، لخلق ودمج ثقافتين أوروبية وعربية خليجية إماراتية، في إنتاج أعمال سينمائية عالمية مشتركة».

وكشف ماريو بيزي عن سلسلة أفلام سيتم تنفيذها بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث سيبدأ تصوير فيلم La Sesta Volta في 18 مارس في إيطاليا، ليتم إصداره وعرضه في فبراير 2025، إضافة إلى ثلاثة أفلام أخرى.