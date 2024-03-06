سلطان بن أحمد يشهد حفل ختام النسخة الثامنة من «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حفل ختام النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، التي سجلت حضور 22 ألف زائر، من المصورين وصناع الأفلام وعشاق الفنون البصرية باختلاف أنواعها.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال حفل الختام، عن الهوية البصرية الجديدة للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، كما أعلن عن تاريخ انعقاد النسخة التاسعة من المهرجان، في الفترة من 20 - 26 فبراير 2025.

كما أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال فعاليات المهرجان، قناة البودكاست الرسمية التابعة له تحت مسمى «صوت الشارقة»، باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف توثيق الرحلات المهنية للمصورين والمخرجين المشاركين في المهرجان.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المهرجان شكل منصة حوار مفتوحة بين حضارات ولغات وشعوب العالم، ووضع أمام الجمهور أكثر القضايا العادلة في العالم، ليمنحهم الحق في مناصرتها والوقوف إلى جانبها.

وقال علاي: «الآلاف من الرسائل حملتها صور المهرجان، منها ما أوجعتنا ونقلت آلام أصحابها، ومنها ما أسعدتنا، وغيرت أفكارنا ورؤيتنا، فكم من صورة ألهمتنا، وكم من صورة حملت من المشاعر التي دخلت أعماقنا، وغيرت توجهاتنا، وكم من صورة جاءت إلينا بقصة مصورها، بعد أن كلفته جهداً ووقتاً، وأحياناً حياته، من أجل التقاطها ونشر رسالتها، والتي جاء بها ضيوف المهرجان بعدساتهم وخطاباتهم وحواراتهم، لينقلها «إكسبوجر» من الشارقة إلى جميع أنحاء العالم، وليجسد من خلالها قوة الصورة في حماية حاضر البشرية ومستقبلها.

وفي نهاية الحفل كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، المصورين وصنّاع الأفلام والخبراء الضيوف، وجمعيات واتحادات التصوير العربية والأجنبية.

حضر حفل الختام بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجمع من المصورين والفنانين، وضيوف المهرجان.