«الاستدامة في فكر الكاتب» ضمن جلسة حوارية

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

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عقد اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بفرعه في رأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان «ماهية الاستدامة في فكر الكاتب»، شارك فيها الكاتبان الشاعران أحمد المناعي وعبدالعزيز باروت، وأدارها غيث الحوسني، وذلك بحضور الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من المهتمين.

وأشاد غيث الحوسني بالدور الذي يقوم به اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بعقد الجلسات الحوارية وتنظيم الأمسيات الشعرية وتبني المواهب ودعمه المتواصل للشباب في الساحة الثقافية بمختلف تخصصاتها. وتحدث أحمد المناعي عن المساحة الخاصة بالشاعر وعن قدرته على بناء قصيدة عبر أبيات شعرية مرتبطة بحدث أو حالة خاصة يعيشها، فالشعر متلازمة، قد تولد الأبيات الشعرية لديه وهو منشغل بمجريات الحياة، واستمرار الشاعر في كتابة قصائده يغذي مفرداته ويلهم خياله.

وشارك عبدالعزيز باروت تجربته بالحديث عن مسيرته، وذكر أنه لم يبدأ شاعراً، وإنما كانت بداياته في المسرح، وأن أعماله الشعرية كانت نتيجة تأثره بالأعمال المسرحية الفصيحة، مضيفاً إن نشأته في بيئة شعرية فصيحة بين شاعرين وهما جدته وخاله، كان لها تأثير في شخصيته وأفكاره.