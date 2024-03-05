«إكسبوجر 2024» يُضيء أعمال 4 فنانات إماراتيات

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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سلّط الفنان التشكيلي المعاصر الدكتور يوانيس جالانوبولوس بابافاسيليو، الأستاذ المشارك في الفنون بجامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة، الضوء على أعمال 4 فنانات إماراتيات واعدات يركزن في أعمالهن على المكان والهوية، وهنّ سمر الوحيدي، وشيرين الزعابي، وهدى البريكي، وسلمى المنصوري، حيث تناول السياقات والأساليب والمفاهيم التي تستخدمها الفنانات أثناء تنقلهنّ في المشهد الفنّي المتطور في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة والمنطقة بشكل عام.

وخلال عرضه الذي قدّمه ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة؛ قدّم يوانيس لمحة حول المشهد الفنّي في دولة الإمارات مستعرضاً أهمّ المعالم والأحداث الفنيّة التي تزخر بها الدولة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومعرض آرت دبي، وبينالي الشارقة للفنون والعديد من المتاحف وقاعات العرض، إلى جانب المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

وأشار إلى أنّ القاسم المشترك بين أعمال الفنانات هو المكان والهويّة الموحّدة، موضحاً أن سمر الوحيدي في معرضها تستكشف الطرق التي يتمّ من خلالها تشكيل الصورة ثنائيّة الأبعاد ضمن عوالم المكان واللامكان، والتاريخ والأساطير، في حين تهتمّ كذلك بالوعي المكاني والمساحات الفارغة. أمّا شيرين الزعابي فتؤكّد على التحوّل الذي شهدته الإمارات بفعل التقنيات الجديدة والتواصل عن بعد والعولمة، وتناقش التقاليد الثنائيّة بين الوطن والعيش بعيداً عنه، وتتحدّث حول حقيقة التصوير في أنّ الكاميرا ما هي إلا أداة لتوثيق وتسجيل الواقع.

أما حول هدى البريكي فيرى أن مشروعها عزز فكرتها عن الحياة والمستقبل، وتمسّكت بالمكان والذات بطريقة سرديّة، واستخدمت تقنيات تخصيص الصورة والتحكّم في العناصر المختلفة أو تعديلها داخل الكاميرا، سواء بشكل مرئي أو غير ذلك، والمعالجة ما بعد الإنتاج مثل التحرير وتصحيح الألوان والمؤثرات الخاصة. في حين ركّزت سلمى المنصوري على الذات والهوية بالعودة إلى ذكريات الماضي عبر زيارة بيت الطفولة لتُثير مشاعر الشوق والحنين.

وأكّد الدكتور يوانيس جالانوبولوس في الختام أنّ هدفه من عرض هذه الأعمال هو تكريم جهود الفنانات الواعدات، وتحفيزهنّ على المواصلة خصوصاً وأنهنّ تخرجن حديثاً من الجامعة، مشيراً إلى أنّه بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال فهو يُدرك ويتفهّم الصعوبات والتحديات التي تمرّ بها الفنانة في هذه الصناعة المتغيّرة.