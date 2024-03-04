سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: الشارقة – البيان

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كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الفائزين بالنسخة الثامنة من جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وقام سموه بتسليم الجوائز للمصورين الفائزين، خلال حفل تكريم المواهب الاستثنائية في فن التصوير الفوتوغرافي، والاحتفاء بأعمالهم. وتفضل سموه بتكريم المصورة الأوكرانية ألينا جروم التي حصدت جائزة المركز الأول على مستوى جوائز المهرجان عن صورة «الربيع الضائع 4» التي استعرضت في عملها ضياع فصول السنة الطبيعية وجمالياتها خلال الحرب، حيث جذبت الصورة اهتمام أعضاء لجنة التحكيم وحصلت على إشادتهم، كونها تشكل شهادة حية على قدرة المصورة على التقاط لحظة أمل.

كما توَّج سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين في الجوائز بفئاتها العشر الأساسية والفرعية، حيث حصل المصور سليمان بن عيد الحمادي من الإمارات على المركز الأول في فئة «الثقافة التراثية» عن صورة «مكان من الماضي»، وحل المصور ب أ شكور من الهند في المركز الثاني عن صورة «إحماء - تحضير سباق الهجن»، أما في فئة «جماليات الطبيعة»، فحصد سالم الصوافي من الإمارات المركز الأول عن صورة «جبل الفاية المهيب»، وجاء محمد عنبتاوي من الإمارات في المركز الثاني عن صورة «همسات الليل».

وفي فئة «نمط الحياة»، حصد المصور راجيش بالاكريشنا مينون من الإمارات المركز الأول عن صورة «الحياة في الشارقة: اليوم وكل يوم»، وحصل أحمد جيناوي من الإمارات على المركز الثاني عن صورة «خورفكان»، في حين شهدت فئة «الطبيعة الحضرية» فوز ماجد البستكي من الإمارات بالمركز الأول عن صورة «براعة الهندسة في مقر مجموعة بيئة»، وحصول سارة غولي من إيران على المركز الثاني في فئة «بحثاً عن روعة العمارة».

وواكبت فئة «التصوير بالهاتف»، التي ترعاها «سامسونغ»، طبيعة التصوير في يومنا الحاضر، ونالت نايتاو لي من الصين المركز الأول عن صورة «على نهر سونغوا» كما تضمنت القائمة العديد من المصورين الآخرين.

وجاءت فئة «المصورون الصغار»، برعاية «كانون»، واحتفت بالمصور جمال بزاري من الإمارات في المركز الأول عن صورة «وجه منعكس على سطح الماء»، وغيره من الأسماء.

وفي فئة «التصوير الصحفي»، التي ترعاها «كانون»، جاء المصور باتريك جاراكس من أوكرانيا في المركز الأول عن صورة «أطفالٌ يتعلمون كيفية ركوب الدراجة الهوائية»، فيما نال كرم المصري من سوريا المركز الثاني عن صورة «تتواصل المآسي في سوريا».

وفي فئة «التصوير المعماري»، فاز المصور مراد باكماز من تركيا بالمركز الأول عن صورة «الخطوط الهندسية والأضواء»، والمصورة سارة ووترز من تايلاند بالمركز الثاني عن صورة «عين المستقبل». وتوجت فئة «البورتريه» فيدي كورتيز من سويسرا بالمركز الأول عن «الأصداف رمز الثروة»، وفلاديمير كارامازوف من بلغاريا بالمركز الثاني عن «ذكرى من الماضي»، وفي فئة «تصوير حياة الشارع» فاز ريكو إكس بالمركز الأول عن «ثنائيات».

وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الحفل الجهات والشركات الراعية للجوائز. شهد التكريم بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدداً من المصورين المشاركين في المعرض والمهتمين بالتصوير.