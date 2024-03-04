أحمد بن مسحار: شهر القراءة يرسخ المطالعة ثقافة مجتمعية

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن شهر القراءة حدث ثقافي وطني سنوياً، تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوعية بأهمية القراءة وتعزيز الارتباط بها وترسيخها كثقافة مجتمعية، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وتابع: تعكس الفعاليات التي تشهدها الدولة طوال هذا الشهر النهج الوطني لتعزيز الإقبال على القراءة لكونها أداة رئيسية لنهل العلم والمعرفة والارتقاء بالوعي والثقافة، ووسيلة أساسية لتكوين الشخصية الإنسانية، وقوة دافعة للتقدم والتطور في شتى المجالات، لاسيما التنمية البشرية.

وأضاف: «لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الاهتمام بالقراءة، وتوطيد الصلة بين أجيال الناشئة والشباب من جهة، والكتب والإصدارات المعرفية والثقافية والأدبية من جهةٍ أخرى، حيث قدمت للعالم أنموذجاً في تنفيذ المشاريع والبرامج المعرفية الدولية.

وبمناسبة شهر القراءة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بالمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الرامية لتشجيع ثقافة القراءة، إيماناً بدورها المحوري في تطوير بيئتنا المؤسسية ومنظومتنا التشريعية، وتعزيز خبرات ومهارات كوادرنا القانونية».