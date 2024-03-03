باحثون يناقشون «التكنولوجيا وثقافة الغد»

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد في دبي، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»، غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، في مقر مكتبة محمد بن راشد في دبي.

ويشارك في الملتقى، نخبة من الباحثين الإماراتيين والعرب المهتمين بشؤون الثقافة والتكنولوجيا، وتأثيراتها في الراهن اليومي، عبر أبحاث علمية ممنهجة، راصدة للصلة التي تربط الثقافة بالتكنولوجيا، في ظل تطور عالم التقنيات الرقمية المتسارع، والذي ينعكس بشكل واضح على الثقافة بكل حقولها.

وتنطلق فعاليات الملتقى مساء غد الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكلمة لمكتبة محمد بن راشد، تليها كلمة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ثم تبدأ الجلسات حسب المحاور التالية المحور الأول: «الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الثقافة»، ويتضمن ورقة بحثية بعنوان «ما ثقافة التكنولوجيا وما الذكاء الاصطناعي؟»، للدكتور عبد الله الجسمي، وورقة أخرى للدكتورة زهور كرام، بعنوان «هل أصبحت التكنولوجيا الأساس الذي تقام عليه الثقافة؟»، وتدير الجلسة الدكتورة فاطمة الصايغ.

أوراق بحثية

أما المحور الثاني، فيتضمن محور «الثقافة في عالم متغير»، والذي يشمل ثلاث أوراق بحثية، وهي «موقف فلسفات أزمة الحداثة وما بعدها من التكنولوجيا»، للدكتور مجدي عبد الحافظ، و«تأثير التكنولوجيا على منظومة القيم الأخلاقية والجمالية»، للدكتور أحمد برقاوي، بالإضافة إلى الورقة البحثة «الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف»، للدكتور سعيد الظاهري، ويدير الجلسة الدكتور جمال مقابلة.

وتتواصل فعاليات الملتقى في يومه الثاني، مع الجلسات المسائية التي تسلط الضوء على المحور الثالث «التكنولوجيا الإنسان والمثقف الراهن»، الذي يستعرض ثلاث أوراق عمل، تحت العناوين التالية «سطوة التكنولوجيا على دور المثقف في توجيه المجتمع»، للدكتور نادر البزري، و«كيفية استثمار عالمنا المعاصر لثقافة التكنولوجيا؟»، للباحث أسامة إبراهيم، و«تكييف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الثقافي»، للدكتور عيسى البستكي، وتدير الجلسة د. بديعة الهاشمي.

وفي المحور الرابع الأخير، الذي يحمل عنوان «المكتبات وعالم التقنيات المعاصرة»، تُلقى ثلاثة بحوث، أولها «تأثير الذكاء الاصطناعي على تمثيل وإتاحة المعرفة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات»، للدكتور خالد عبد الفتاح، يليها الورقة البحثية «التحديات التقنية التي تواجه المكتبات الحديثة»، للباحث محمد الفريح، والورقة البحثية «الأمن السيبراني والارتقاء بدرجة الأمان في المكتبات»، للدكتور محمد الكويتي، ويدير الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لتعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي، بما يخدم قضايا الثقافة المشتركة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على النشاط المعرفي بكل مفرداته.