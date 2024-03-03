حائزو أوسكار وصنّاع أفلام عرب يناقشون آليات نجاح السينما

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2024»، سلسلة حوارات ناقشت آليات نجاح الأفلام وجهود تطوير صناعة السينما في الشرق الأوسط.

وفي الجلسة الأولى، روى الممثل والكاتب الأمريكي، تريفون فري، والمخرج الأمريكي، مارتن ديزموند رو، تفاصيل حصولهما على جائزة الأوسكار، موضحَيْن أن الفكرة جاءت وبدأ تنفيذها مع تصاعد أزمة كورونا وتفشي الوباء، ما جعلهما يواجهان صعوبات كبيرة أثناء تصوير الفيلم.

وفي جلسة «من الفكرة إلى الصورة»، اتفق عدد من صناع الأفلام على أهمية مزج الأفكار للوصول إلى فكرة واحدة متماسكة. وقالت المخرجة ندى حشيش: دائماً ما تأتي إليّ الأفكار بشكل جميل ولذلك علينا أن نُبقي أعيننا مفتوحة، وأن نترك الفكرة تأتي إلينا وبدلاً من التخلي عن فكرة لصالح أخرى أفكّر في مزج الأفكار والوصول إلى خليط واضح منها.

وأكد المخرج أحمد عبد القادر، أهمية التعاون في العمل الفني، مضيفاً: «لذا أصبحت أستمع إلى كل الآراء بعدما كنت اعتبر الجهات الأخرى خصوماً». بدوره، قال المخرج الأمريكي الحاصل على الأوسكار ترافون فري: ننتظر كل فكرة لتأتي في وقتها وكل فكرة لديها أمر تقدمه. أما الجلسة الثالثة بعنوان «تطوير صناعة السينما وتحضيرها في الشرق الأوسط»، تحدث خلالها غلين روغمان مؤسس ورئيس ستوديوهات (AED studios).