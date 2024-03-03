تركيبات مبتكرة وإبداعات فنية مُلهمة في «أيام الشارقة السينمائية»

المصدر: الشارقة - البيان

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مجموعة متنوعة من الأعمال والتركيبات الفنية المبتكرة تعرضها مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، التي تنظمها مؤسسة فن بحيص- الحديقة الجيولوجية بالشارقة، وتسعى من خلالها إلى تأسيس مجتمع إبداعي متكامل، حيث أتاحت المبادرة أمام الجمهور، فرصة استكشاف نحو 7 أعمال ومجسمات فنية، تحمل بصمات مجموعة من الفنانين المواطنين.

وعلى مدار أيام المبادرة، نجح العمل الفني «استدامة العقول» للفنانة الإماراتية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا، في لفت أنظار زوار الحدث الثقافي.

وأشارت الفنانة أحلام البناي، إلى أن طبيعة الفكرة نشأت من خلال انشغالها الدائم مع طلبتها.

من جهته، قدم المصور الإماراتي حمد الجسمي، الذي يدرس تخصص الإعلام في كليات التقنية العليا، عمله الفني البصري «حنين الإمارات»، الذي يشكل دعوة إلى تخيل المستقبل، من خلال العودة إلى الماضي.

وتحت عنوان «عرب وود»، جاءت مشاركة الطالب في كليات التقنية العليا، علي السعدي، الذي استلهم عمله الفني من السينما، ليعكس مدى شغفه بهذه الصناعة.