مخرج «رست» يدلي بإفادته في مقتل المصورة هالينا هاتشينز

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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تحدّث مخرج فيلم «رست»، جويل سوزا، أمام محكمة أمريكية، الجمعة، عن تفاصيل إصابته بطلقة نارية من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين، في حادثة تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

وأدلى سوزا بإفادته خلال محاكمة تُجرى في سانتا في (نيو مكسيكو)، لهانا غوتيريز ريد، وهي المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم.

وتحوّل تصوير «رست» إلى مأساة في أكتوبر 2021، في مزرعة في ولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة. فقد صوّب أليك بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

وتحدّث سوزا أمام المحكمة الجمعة، عن ارتباك انتابه عندما تلقى رصاصة حقيقية في كتفه. وقال «سمعت طلقة قوية، وشعرت بالرصاصة كما لو كانت ضربة بعصا بيسبول في كتفي».

وأضاف أن هانا غوتيريز ريد، بدت حينها «مذهولة». وتابع «أتذكر أنها قالت «آسفة، أنا آسفة جويل»، وأتذكر أن أحدهم صرخ في وجهها»، قبل دفعها إلى الخارج.

وأظهرت لقطات عرضت خلال المحاكمة، الخميس، الممثل أليك بالدوين، وهو يتحرّك حاملاً مسدساً في يده، ثم يطلق رصاصات فارغة، ويطلب من مسؤولة الأسلحة إعادة تعبئة السلاح سريعاً.

وندد خبير استُدعي إلى المحكمة، الخميس، بالاستخفاف الذي أظهره طاقم العمل، في ما يخص مسألة السلامة.

ومن أهم المواضيع التي سيتم تناولها في المحاكمة، تحديد كيف وصلت ذخيرة حية إلى داخل المسدس الذي كان يحمله بالدوين.

وتُحاكم هانا البالغة 26 عاماً، بتهمة القتل غير العمد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 18 شهراً. وتنفي بدورها هذه الاتهامات.

ويحاكم بالدوين بالتهمة نفسها، لكنّ محاكمته ستنطلق بشكل منفصل في يوليو. وينفي الممثل البالغ 65 عاماً، أن يكون قد ضغط على الزناد.

وفي مطلع أكتوبر، أُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين.ورأى المدّعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين مالياً من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرين أيضا شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.

وفي أبريل الماضي، استؤنف تصوير Rust بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي أكتوبر 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.