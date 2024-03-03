علياء لوتاه: الفنانون في الإمارات تجمعهم صداقة وثيقة وحوارات بناءة

المصدر: دبي ـــ رشا عبد المنعم

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تنظم مجموعة «مقتنيات دبي» معرض «لقاءات»، الذي يقام ضمن فعاليات «آرت دبي»، تحت إشراف القيّمة الفنيّة علياء زعل لوتاه، ويقدم 26 عملاً فنياً من إبداع نخبة من الفنانين الإماراتيين.

وتضم قائمة الفنانين في المعرض: الفنان الراحل حسن شريف، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد القادر الريس، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبد الله، وهاشل اللمكي، وسارة المهيري، وغيرهم.

تناغم

وقالت علياء زعل لوتاه: يُطلق على اسم المعرض «لقاءات»، لأنه يعكس اللقاءات الواقعية التي يخوضها الفنانون في الإمارات مع بعضهم البعض في الحياة اليومية. ويلعب تناغم الأعمال المعروضة مع بعضها البعض، دوراً كبيراً في سد الفجوات بين الأجيال، من خلال التاريخ الشفهي والتقاليد المتوارثة عبر الزمن.

ومن خلال المناقشات حول عملياتنا الإبداعية وأساليبنا وتأثيراتنا، فإننا نسهم في تنمية مهارات بعضنا البعض.

وتابعت لوتاه: إن جميع الأعمال الفنية المشاركة في معرض «لقاءات»، تعود لأهم الفنانين الذين أضافوا بصمة في تاريخ الفن في الإمارات. إذ يتضمن المعرض اثنتين من لوحات الفنان حسن شريف، التي تصور شخصيات وحيوانات ومناظر طبيعية. وكذلك لوحات لعبد القادر الريس، المعروف بأعماله الخطية. وهناك أيضاً عمل ضخم للفنان محمد القصاب - مكون من 65 قطعة فردية.

رعاة

وفي ما يتعلق بعدد القطع التي سيتم عرضها، وهل هناك قطع حصرية سيتم عرضها لأول مرة في «آرت دبي»، أشارت علياء إلى وجود 26 عملاً فنياً في المعرض بشكل إجمالي.

ولفتت إلى أن المعرض يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أعمال فنية خاصة. وتابعت: «استهدفنا إيجاد أجواء أكثر خصوصية لخلق تجربة طبيعية وعائلية للزوار. فلدينا أعمال للعديد من الرعاة المتميزين المشاركين في المعرض، بما في ذلك أعمال من المجموعة الخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

شراكات

وحول مساهمات مقتنيات دبي في تتبع تاريخ تطور حركة الفنون العربية من الحداثة إلى الاتجاهات المعاصرة، قالت علياء: يسمح الإطار المبتكر لمقتنيات دبي، بالمساهمة بتنفيذ رؤى مجموعة متنوعة من الخبراء في المجال. فعلى مستوى الدولة ومستوى الأعمال، تتم إدارة المجموعة من قبل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وتم تطويرها بالشراكة مع مجموعة «آرت دبي»، وهما قوتان رائدتان في المشهد الفني في الإمارة.

أمسيات

وحسب لوتاه، يوجد حالياً أكثر من 50 مقالة وبحث وملفات تعريفية للفنانين، متاحة للعرض على منصة مقتنيات دبي الرقمية لأكثر من 20 كاتباً، بما في ذلك أساتذة تاريخ الفن في جامعة زايد، وغيرهم من الخبراء في المنطقة. كما يتم دعم مقتني الأعمال الفنية، من خلال إقامة جلسات محادثات الفن الحديث في معرض «آرت دبي». كما تعِد «ليالي مقتنيات دبي»، بتقديم سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية، وزيارات لاستوديوهات الفنانين وعروض أفلام وثائقية، وجولات للاطلاع على المقتنيات، بالشراكة مع المؤسسات الثقافية الرائدة في دبي. وأشارت لوتاه إلى وجود هواة اقتناء الأعمال الفنية، ممن يسهمون عبر أعمالهم في إثراء المشهد الفني.

وتعتقد علياء أن المشهد الفني في الإمارات حالياً، أقوى من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أسباب نجاحه تعود إلى المجتمع الفني المتماسك في الدولة.