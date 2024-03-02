مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عمل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – البيان

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نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل: شات جي بي تي وجيميناي غوغل أنموذجاً»، قدمها المهندس رائف الغوري، خبير تقنية المعلومات والاتصالات. هدفت الورشة إلى نشر الوعي بأهمية برمجيات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وكيفية تسخيرها في استشراف المستقبل لمختلف القطاعات.

وقد بيّن المهندس رائف الغوري في الورشة مفهوم هندسة الأوامر والأدوات (Prompt Engineering) وكيفية الاستفادة منها، وشرح كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (الإنشائي)، مثل جيميناي وتشات جي بي تي، وبيّن إمكانات وحدود كل منهما والحالات الأمثل لاستخدام كل منهما، ثم قدم شرحاً عملياً لمجموعة واسعة من الأوامر المستخدمة مثل أوامر الفرز والتصنيف والتلخيص، ثم وضح كيفية التأكد من صحة المعلومات التي نحصل عليها من جيميناي، وفن صياغة الأوامر لإنشاء تصاميم ورسوميات في تطبيقات متنوعة.