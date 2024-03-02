مساحة القلب عمل فني لكريستا كيم في «آرت دبي»

المصدر: دبي – البيان

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يشارك بنك جوليوس باير في معرض آرت دبي 2024، من خلال تقديم عمل فني رقمي جديد للفنانة الكورية الكندية كريستا كيم بعنوان «مساحة القلب».

ويتم عرض إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر من خلال أنماط تنويمية وأشكال تأملية تُعرض عبر لوحة LED مضيئة.

ويستفيد العمل الفني من قوة الفن والتكنولوجيا لاستكشاف مفهوم «الوحدة»، إذ يجتمع المشاركون لصنع نسيج اجتماعي. ويهدف العمل الفني الغامر لربط الزوار ببعضهم البعض من خلال لغة عالمية وهي نبض القلب البشري، سعياً لإثارة نقاشات حول طول العمر والصحة والعافية، بالإضافة إلى إمكانات تقنية البلوك تشين.