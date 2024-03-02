«ذا فانتوم» في دبي أوبرا

المصدر: دبي – البيان

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كشفت دبي أوبرا، عن المواعيد النهائية لعرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، ما يتيح الفرصة لعشاق المسرح لمشاهدة المسرحية المميزة قبل إسدال ستار العرض الأخير في 10 مارس الجاري.

ولاقت المسرحية الموسيقية المشهورة إشادة واسعة منذ العرض الافتتاحي في 22 فبراير، وأبهرت الجمهور بعروضها الآسرة. ويمكن للراغبين بحضور العروض النهائية شراء تذاكرهم الآن للاستمتاع بتحفة أندرو لويد ويبر على مسرح دبي أوبرا، التي تقدم مفهوماً جديداً للتميز المسرحي في المنطقة. ويشارك في الإنتاج طاقم متميز يضم 130 فناناً موهوباً وما يزيد على 230 زياً مصمماً بدقة.