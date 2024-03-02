مليونا كتاب في النسخة الخامسة من «بيغ باد وولف» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معرض بيع الكتب بيغ باد وولف، نسخته الخامسة، موفراً لجميع سكان دبي، خوض تجربة غامرة في عالم الكتب الساحر، وذلك بحضور أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض بيغ باد وولف، ومحمد نور حرسي، عضو مجلس إدارة بيغ باد وولف الشارقة، ومحمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا، والدكتور حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، الذين سيشرفون هذا الحدث المهم، فيما سيكون الحضور على موعد متوج بروعة معرفية لا مثيل لها. ولا تستهدف المبادرة تقديم خصومات لأسعار الكتب فقط، بل تسهم في تعزيز ثقافة القراءة في أنحاء دبي.

وتتوافق المبادرة مع أهداف الخطة الوطنية للقراءة التي تستهدف تعزيز عادة القراءة اليومية بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2026.

ويَعِد الحدث بقيادة أندرو ياب، ومحمد نور حرسي، في ساوند ستيج بمدينة دبي للاستديوهات بجذب الأنظار، ما يمهد الطريق لاحتفال استثنائي بالكتب.

وبمجرد إعلان أندرو ياب، عن بدء معرض بيع الكتب بيغ باد وولف الذي يستمر 10 أيام، يمكن لعشاق الكتب في أنحاء دبي زيارة المعرض يومياً من الـ 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

ويقدم معرض بيع الكتب بيغ باد وولف، أكثر من مليوني كتاب متنوع، بما يغطي تصنيفات مختلفة يستمتع بها القراء من مختلف الأعمار.

وبدءاً من الكتب الأكثر مبيعاً إلى كتب الأطفال، يمكن لرواد المعرض ترقب مجموعة واسعة من الكتب المعرفية، فضلاً عن توفّر مجموعة كبيرة من كتب الأعمال والكتب المؤلفة باللغة العربية، بما يستوفي تفضيلات القراءة المتنوعة وتعزيز التبادل الثقافي.

كما يحتضن المعرض، منطقة ترفيهية للأطفال تسمى «البراعم» تمنح الزوار المصطحبين أطفالهم فرصة التسوق بحرية.

وعبّر أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض بيغ باد وولف، عن حماسه للحدث قائلاً: «أشعر بالسعادة لهذه العودة إلى دبي مع النسخة الخامسة من معرض «بيغ باد وولف»، الذي يعد أكبر سوق لتخفيضات الكتب، في معرض بيغ باد وولف، نحن شغوفون بتمكين أجيال المستقبل بالتشجيع على حب القراءة وجعل الكتب متاحة للجميع بأسعار في المتناول، اتسع نطاق المعرض ليشمل 15 دولة، ونسعى لتوسيع نطاق المعرض أكثر ليشمل نشاطه جمهورية مصر العربية لنثر سحر الكتب المتوفرة بأسعار معقولة لجمهور أكبر».

وفتح معرض بيع الكتب بيغ باد وولف أبوابه في ساوند ستيج بمدينة دبي للاستديوهات في الفترة من 29 فبراير الماضي ويستمر حتى 10 مارس الجاري. ويقدم الحدث خصومات تصل إلى 75 % على مجموعة مختارة من الكتب مع إتاحة الدخول المجاني للجميع.