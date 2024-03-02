فنانون على موعد مع الأضواء خلال «ليالي الفن» في مركز دبي المالي

المصدر: دبي – البيان

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تعود الفعالية الشهيرة «ليالي الفن» بنسختها الـ 17 إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي يومي 7 و8 مارس، ما يعزز مكانة المركز بوصفه حاضنة للفنانين الصاعدين، وداعماً أساسياً للمشهد الفني والثقافي في الإمارة.

وستتضمن النسخة الجديدة، عرضاً مميزاً لأعمال فنانين محليين وعالميين، إضافة إلى مجموعة من الجلسات النقاشية، والعروض الفنية، والمنصات المؤقتة للبيع بالتجزئة، والعروض الترفيهية الموسيقية.

وتهدف فعالية «ليالي الفن» لدعم الفنانين المحليين والعالميين، من خلال تزويدهم بمنصة قيمة لعرض إبداعاتهم والوصول إلى المجتمع الفني الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسهم الحدث الذي يقام مرتين سنوياً، في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي في صميم شبكة الفن الراقي التي لطالما اشتهرت بها دبي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل بشكل وثيق مع الفنانين والاطلاع على المعارض والأعمال الفنية الاستثنائية.

وفي نسختها الحالية، أبرمت «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، شراكة مع «كريستيز الشرق الأوسط»، و«ميا آرت كولكشن»، و«داينويش»، فضلاً عن شركاء الضيافة «سوكري».

باقة

وستقدم الفعالية باقة من المعارض لفنانين محليين وعالميين، والتي ستعرف الجمهور بأسلوبهم الفني الفريد، بما في ذلك أعمال الفنانين آمنة البنا، ونور أبو غيدا، ورباب الطنطاوي، وسليم الكعبي. كما ستركز المنصة المحلية المؤقتة للبيع بالتجزئة FLTRD Art Nights على مجموعة مختارة من العلامات التجارية للاحتفاء بها خلال الحدث.

وسيتخلل الفعالية، عقد مجموعة من الجلسات النقاشية، إذ سيكون هناك جلسة خاصة في 7 مارس تنظمها دار «كريستيز» حول «كيفية تأسيس مجموعتك الفنية».

كما ستعقد جلسة نقاشية أخرى بعنوان «إعادة تصور أعمال فريدا كاهلو: من اللوحات الفنية الشهيرة إلى الموضة والعوالم الرقمية من معهد مارانجوني». وستحضر الجلسة افتراضياً مارا روميرو كاهلو، رئيسة «مؤسسة فريدا كاهلو».

وفي 8 مارس، ستعقد جلسة نقاشية خاصة حول «إعادة تشكيل السرد القصصي: تمكين المرأة من خلال الفن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة»، بمشاركة عدد من المتحدثات، من بينهم شريفة الهنائي، الشريك المؤسس لمتحف الفن الخليجي، ونور السويدي، الفنانة التشكيلية، وأليخاندرا كاسترو ريوسيكو، مؤسس المؤسسة الخيرية لدعم الفنانات «ميا آرت»، ومايا أليسون، المؤسس والمدير التنفيذي ورئيسة القيمين الفنيين لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.