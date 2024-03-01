مبدعات من 108 دول يشاركن في النسخة السابعة من «نساء على جادة الفن»

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن مدينة دبي، ضمن فعاليات احتفاء الإمارات باليوم العالمي للمرأة، فعاليات النسخة السابعة لبرامج موسم «نساء على جادة الفن 2024»، تحت رعاية منظمة اليونيسكو، في الخامس من مارس المقبل، والذي تنظمه منصة «زي آرتس للفنون»، ويتضمن أحد أكبر المعارض الفنية النسائية على مستوى المنطقة، وذلك في فندق «ون آند أونلي رويال ميراج» بدبي، حيث يستمر إلى 8 مارس 2024، بمشاركة فنانات يمثلن 108 دول حول العالم.

وينطلق الحدث، الذي سيستمر أربعة أيام هذا العام، تحت شعار «إلهام الشمولية»، بليلة افتتاحية كبيرة للمعرض، الذي سيحتضن إبداعات 108 فنانات من ثقافات وخلفيات متنوعة، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة، وتعزيز الشمولية في المجتمع.

وقالت زهيرة موثي رئيسة ومؤسسة منصة زي آرتس للفنون، والمنسق العام لفعاليات الموسم: «في محاولتنا لتعزيز الشمولية من أجل تنمية المجتمع، تسهم فعاليات موسم «نساء على جادة الفن 2024»، في تعزيز أطر ومبادرات دبي والإمارات في تمكين المرأة، فهي عماد الأسرة، والأسرة أساس المجتمع، والاهتمام في تمكين المرأة يعمل على تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل».

وإلى جانب معرض اللوحات الفنية، أوضحت موثي أن فعاليات موسم «نساء على جادة الفن 2024»، ستتضمن عقد منتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين الدوليين من ذوي الخبرة في الفنون البصرية، الذين سيشاركون معرفتهم وخبراتهم الثمينة مع الجمهور، من خلال العروض التقديمية والحلقات النقاشية التفاعلية.

رؤى

وأكدت منسقة فعاليات الموسم أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في توفير فرص التعلم، لتمكين المواهب الفنية النسائية الناشئة، ومنحها العديد من المزايا التي يقدمها الموسم الفني النسائي لهذا العام.

ولإضفاء بعد ثقافي للحدث، أشارت موثي إلى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان، ستقدم جولة ثقافية للفنانات المشاركات، ستشمل متحف عجمان، لتعريفهن بالتراث العريق، والتقاليد الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع اقتراب موعد إسدال الستار على الحدث، أكدت موثي أنه سيتم تنظيم حفل تكريمي، يتم من خلاله تكريم جميع الفنانات المشاركات على أعمالهن، بما يضمن حصولهن على الاعتراف الذي يليق بمستوى مساهماتهن المتفانية، والذي يؤكد أنهن يلعبن دوراً مهماً في تعزيز مجتمع شمولي، وقبل كل شيء، إنساني.

كما أوضحت أن الفنانات سيحظين بالإضافة إلى ذلك، بفرصة تخليد أعمالهن في «المجلد التذكاري السنوي للمعرض»، والذي يعد بمثابة أرشيف للفنانات المتميزات ممن تم اختيارهن من مختلف البلدان، للحفاظ على أعمالهن للأجيال القادمة، على حد وصفها.

كما أعربت موثي عن مدى امتنانها العميق لشركاء ورعاة الحدث على جهودهم الداعمة لهذا الحدث، الذي يعد أحد عوامل التغيير لحياة العديد من النساء حول العالم، والذي سينعكس إيجاباً على كافة أفراد المجتمع.