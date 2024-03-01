«أيام الشارقة السينمائية» تنطلق بفعاليات وعروض مبهرة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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انطلقت الثلاثاء، فعاليات مبادرة «أيام الشارقة السينمائية» التي تنظمها مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي، في بحيص – الحديقة الجيولوجية بالشارقة وتستمر حتى 3 مارس المقبل، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم المبدعين وتمكين أصحاب المواهب الناشئة، وتأسيس مجتمع من عشاق السينما والمتخصصين بها من كل المجالات وتحفيزهم على تنفيذ أفكارهم وعرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، إلى جانب نقل تجربة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب إلى العالم، والمساهمة في تعزيز التبادل الثقافي والفني مع دول المنطقة والعالم، والترويج لإمارة الشارقة وما تمتلكه من إمكانيات متنوعة ومعالم ومناطق سياحية بارزة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ونخبة من الفنانين والمخرجين والعاملين في القطاع السينمائي من دولة الإمارات والمنطقة، حيث تابعوا سلسلة من العروض الفنية المستلهمة من صناع السينما التي قدمتها على المسرح مجموعة من الفرق الاستعراضية المحلية.

منصة مبتكرة

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، أن «أيام الشارقة السينمائية» صممت لتوفير منصة مبتكرة قادرة على دعم أعضاء المجتمع الإبداعي وصناع الأفلام وتمكينهم من المساهمة في إغناء المشهد الثقافي والفني المحلي، إلى جانب منح الجمهور تجربة ثقافية متكاملة تبرز ثراء الثقافة المحلية والتنوع الثقافي العالمي، من خلال جمعها لكافة صنوف الفن تحت سماء الشارقة، وعبر تقديمها مزيجاً من التركيبات الفنية المستلهمة من عالم الأفلام، والعروض الفنية وورش العمل والجلسات النقاشية. وتابعت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «نسعى من خلال «أيام الشارقة السينمائية» إلى تعزيز حب الفن السابع في قلوب الجميع، وتمكينهم من استكشاف سحر السينما وروائع الفنون التشكيلية والتصميم التي تلتقي بكل أطيافها تحت سماء الشارقة، ويأتي ذلك في إطار مساعي «مؤسسة فن» الهادفة إلى تهيئة مساحة فريدة تجمع عشاق الفن، وتسهم في فتح المجال أمام المبدعين والفنانين وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم الفنية، وتشجيعهم على التفاعل مع بعضهم البعض ضمن أجواء ملهمة».

وعبرت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي عن تطلعاتها بتحويل «الأيام» إلى حدث عالمي قادر على نقل تجربتنا المحلية المميزة إلى العديد من دول العالم، ما يعزز التبادل الثقافي معها، ويثري تجربتنا الإبداعية الشاملة.

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «سيعيش زوارنا خلال «الأيام» لحظات مميزة يشهدون فيها تجدد خريطة الفن انطلاقاً من إمارة الشارقة نحو العالم، كما يتعرفون خلالها على إنتاجات فنية مستلهمة من سحر السينما، تحمل بصمات مجموعة من مواهبنا الشابة وتعبر عن توجهاتهم، إلى جانب استكشاف ثقافات الدنيا وما تمتلكه من روائع فنية متنوعة، تتجلى جمالياتها في الشارقة».