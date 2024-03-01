«الثقافة» تكشف فعاليات الشهر الوطني للقراءة

المصدر: الشارقة ـــ وام

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كشفت وزارة الثقافة، عن فعالياتها الخاصة بالشهر الوطني للقراءة 2024 الذي سينطلق خلال مارس الجاري، ويعد أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، حيث يتضمن جدول البرنامج مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعرفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور كل من شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلّف في وزارة الثقافة، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، ومنى خليل، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تنمية المجتمع، وجمال الشحي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وإيمان بوشليبي، مدير إدارة المكتبات لدى هيئة الشارقة للكتاب.

كما حضر المؤتمر، فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، ودانيا الدروبي، الرئيسة التنفيذية للعمليات بمؤسسة الإمارات للآداب، وعائشة إبراهيم سلطان، نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، وأسماء المطوع، رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي، وإيمان الحمّادي، مدير قسم شؤون المكتبات في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وموزة القبيسي، المستشار الثقافي لرئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.

وقالت شذى الملا الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلّف في وزارة الثقافة: وضعت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بناء الإنسان في صدارة اهتماماتها وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التنموية الطموحة التي تصب في مصلحة النهوض بقدرات الفرد في المجتمع، بما يخدم تطوير فكره ومعارفه وتدعيمه بالمزيد من الخبرات والمعارف.

وأضافت: تحرص الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي على ترجمة رؤية الدولة وقيادتها في الاستفادة من هذا الشهر في سبيل ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة.

بدوره، أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بمناسبة شهر القراءة في دولة الإمارات أن الشهر يعكس الاهتمام الكبير، الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز زخم المشهد المعرفي، والمضي قدماً في مسيرة التنمية المتمحورة حول الإنسان.