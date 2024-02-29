لطيفة بنت محمد تترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمبادرة "مقتنيات دبي"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأّست سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضوة مجلس دبي، رئيسة اللجنة التوجيهية لـ "مقتنيات دبي".. الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمبادرة "مقتنيات دبي"، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر لمدينة دبي، والتي أُطلِقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف جمع وإدارة المقتنيات الفنية الفريدة بمشاركة رعاة الفن من أفراد المجتمع ومؤسساته، وبناء نموذج شراكة جديد ومبتكر يتيح المجال لرعاة الفن لإعارة مقتنياتهم الفنية مع الاحتفاظ بملكيتها، والاستعانة بمشورة خبراء محليين وعالميين لإثراء وتنمية مجموعات المقتنيات الفنية الشخصية والعامة المشاركة.

عُقِد الاجتماع على هامش الدورة السابعة عشرة من معرض "آرت دبي" المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، الذي يستمر حتى 3 مارس 2024 في مدينة جميرا.

واستعرضت سموّها النجاحات التي حققتها المبادرة - التي أطلقتها "دبي للثقافة" بالتعاون مع مجموعة "آرت دبي" ورعاة يدعمون المبادرة من خلال نظام إقراض مبتكر- منذ انطلاقها وحتى اليوم، حيث نجحت المبادرة في ضم 890 عملاً فنياً للمجموعة من قِبل 77 راعياً، ويتواجد 80% من تلك الأعمال في دبي، وتعود لـ 17 فناناً إماراتياً، وفنانين من أكثر من 46 دولة من حول العالم وتتراوح تواريخها بين عامي 1920 و2023.

وأوضحت سموّها أن المبادرة تُواصل سعيها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية مجموعة المقتنيات لتصل إلى 2000 عمل فني وإشراك 160 راعياً بحلول عام 2025، ما يعزز مكانتها كمجموعة مؤسسية رائدة ذات كيان ثقافي مبتكر، تساهم بشكل فاعل في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي في دبي.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم " تعكس النجاحات التي حققتها مقتنيات دبي مدى وعي رعاة الفن من أفراد ومؤسسات، وإيمانهم بأهمية مساهمتهم الفاعلة في إثراء المشهد الإبداعي في دبي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تُجسِّد التزامهم بالسير على خطى قيادتنا الرشيدة، في ضوء الدعم الكبير الذي حظيت به المبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال تقديم سموه مجموعة من مقتنياته لتكون أولى المجموعات التي ستضمها المبادرة، لتتوالى بعدها المشاركة الإيجابية من رعاة الفن، ما ساهم في بناء رصيد فريد من الأعمال الفنية والإبداعية. وها نحن نواصل العمل لإرساء نموذج عالمي رائد ومبتكر يقوم على بناء مجموعة فنية مؤسساتية مرموقة لدبي تؤكد دورها الريادي البارز على الساحة الثقافية والإبداعية العالمية".

وتوجهت سموّها بالشكر لأعضاء فريق اللجنة التوجيهية على جهودهم التي تساهم بشكل فعلي في إنجاح أهداف المبادرة، مؤكدةً أهميتها في تمكين المجتمع الثقافي والإبداعي، وتأكيد مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة ثقافية وإبداعية عالمية.

عقب الاجتماع، قامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولةٍ في معرض "لقاءات" الذي تنظمه مجموعة "مقتنيات دبي" ضمن معرض "آرت دبي"، ويقام تحت إشراف القيّمة الفنيّة علياء زعل لوتاه، ويقدم 26 عملاً فنياً من إبداع نخبة من الفنانين الإماراتيين من أجيال مختلفة، ومدرجة ضمن مجموعة "مقتنيات دبي". وتضم قائمة الفنانين المشمولة أعمالهم في المعرض كلاً من: الفنان الراحل حسن شريف، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد القادر الريس، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبد الله، وهاشل اللمكي، وسارة المهيري.

ويعكس معرض "لقاءات" في "آرت دبي" تنامي قاعدة هواة جمع الأعمال الفنية في دولة الإمارات، حيث سيتم تكليف عدد من الكُتّاب المتخصصين في مجال الفن بإصدار مجموعة من المقالات التي ستُنشر على المنصات الرقمية بالتزامن مع الحدث، وهو ما يتناغم مع التزامات مبادرة "مقتنيات دبي" بدعم الفكروالنقد الفني الهادف.