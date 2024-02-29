«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تعزز تعاونها مع وزارات وهيئات مصرية

المصدر: دبي ــ البيان

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زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، جمهورية مصر العربية لبحث آفاق تطوير التعاون المشترك. وخلال الزيارة، التقى الوفد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في التعليم، وتنمية وتطوير قدرات الشباب.

دور ريادي

وأكد جمال بن حويرب، خلال الاجتماع، متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في المنطقة العربية، كما أشار بن حويرب إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل رفع مستويات التنافسية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.

الاستثمار في التعليم

من جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاستثمار في التعليم؛ كونه إحدى أهم دعائم التنمية المستدامة في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم يسهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم.

بدوره، أكد الدكتور رضا حجازي حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تُحدث هذه الجهود نقلة نوعية في التعليم في مصر، وأن تُخرج جيلاً من الطلاب القادرين على مواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل لهم.

إرث معرفي

وزار جمال بن حويرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في مقر مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، بهدف مناقشة أطر التعاون المشترك بين الطرفين، لصون الإرث المعرفي.

وأبرمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، وأقيمت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبموجب بروتوكول التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ووزارة الرياضة والشباب المصرية، اتفق الجانبان على بذل جهود ثنائية للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تشكيل لجنة بين الجانبين لمتابعة كل الأعمال الناتجة عن التعاون المشترك بينهما والمشاريع والبرامج المنفذة.

وأكد جمال بن حويرب أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حريصة على توثيق تعاونها مع مختلف المؤسسات في جمهورية مصر العربية الشقيقة.