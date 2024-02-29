الدورة السادسة من «القمة الثقافية - أبوظبي» تنطلق 3 مارس المقبل

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الدورة السادسة من القمة الثقافية - أبوظبي خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل تحت شعار «مسألة وقت» في منارة السعديات بأبوظبي لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والفنانين والمتخصصين في الثقافة لمشاركة القصص الملهمة ودراسات الحالة ووجهات النظر العالمية.

وسيلقي خلال اليوم الأول من القمة الشاعر والمفكر السوري علي أحمد سعيد إسبر، المعروف أيضاً باسم أدونيس، كلمة رئيسية والعديد من المجموعات الشعرية، ويعتبر زعيم الحركة الحداثية في الشعر العربي المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو أحد المرشحين الدائمين لجائزة نوبل للآداب، وأول أديب عربي يفوز بجائزة غوتة عام 2011.

وتفتتح القمة الثقافية أبوظبي 2024 سلسلة حوارية جديدة بعنوان «الحوار الوزاري» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي واليونسكو. وتتيح هذه المنصة الفرصة لوزراء الثقافة لتبادل الأفكار مع قطاع الثقافة والإبداع العالمي حول نتائج مؤتمر اليونسكو «موندياكولت» لعام 2022، وكيف يرون في عملهم تمهيداً نحو عقد الدورة المقبلة من المؤتمر 2025. وسيشارك في هذه الجلسة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإرنستو أتون راميريز، مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو.

وتتضمن القمة أيضاً العديد من الجلسات الحوارية الملهمة.