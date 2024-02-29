الفائزون بجائزة «العويس» يستعرضون تجاربهم ويوقعون كتبهم

المصدر: دبي ــ البيان

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انطلقت، أول من أمس، احتفالات جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية بمجموعة من الأنشطة المتميزة بين ندوات ومعارض وإصدارات كتب ولقاءات ثقافية وغيرها من الفعاليات التي تقام احتفاءً بالفائزين بجوائز الدورة الثامنة عشرة (2022 - 2023).

ونال الشاعر حسن طلب «جائزة الشعر»، والقاص أمين صالح «جائزة القصة والرواية والمسرحية»، والناقد عبدالله إبراهيم «جائزة الدراسات الأدبية والنقد»، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي «جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية».

وفي السياق، افتتح الأمين العام للجائزة عبدالحميد أحمد المعرض الفني الكبير لمقتنيات المؤسسة بعنوان «فسحة الجمال ونزهة الخيال»، وحضره د.صلاح القاسم، وظاعن شاهين، المستشاران الثقافيان في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والفائزون بالجائزة، ولفيف من الفنانين والكتاب والإعلاميين وأصدقاء المؤسسة.

ضم المعرض عشرات اللوحات لـ62 فناناً من كبار الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين.

ونظمت المؤسسة ندوة فكرية قدم فيها الفائزون بالجائزة شهادات عن تجربتهم الإبداعية والفكرية أدارها عبدالحميد أحمد، وشارك فيها عدد من الحضور.ثم وقع الفائزون كتبهم الصادرة حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة «الفائزون».