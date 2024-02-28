أداء آسر للورانس براونلي في مهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم التينور لورانس براونلي أداء آسراً في حفل أقيم الأحد الفائت على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2024، وحظي براونلي المعروف عالمياً بموهبته الاستثنائية ونشاطه في صناعة الموسيقى بإشادة كبيرة من جمهور المهرجان.

ورافقه على المسرح عازف البيانو المشهور فابيو سينتاني، وقدما مجموعة من ألحان الموهوب روسيني.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي إلى أهمية أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري من مهرجان أبوظبي بالشراكة مع كبريات المؤسسات الثقافية العالمية والمهرجانات الدولية، إسهاماً في تعزيز دور أبوظبي مدينةً للموسيقى ووجهة ثقافية متفردة ضمن شبكة المدن الإبداعية من اليونسكو، وقالت: «يقدّم المهرجان نجم الأوبرا العالمي التينور لورانس براونلي، برفقة فابيو سينتاني، أحد أكثر عازفي البيانو طلباً عالمياً في الأوبرا الإيطالية، لأول مرة في العالم العربي، في أداء روائع الأعمال الخالدة لمؤلفي الموسيقى العالميين».