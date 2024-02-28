بدور القاسمي تشهد ندوة عن البيئات القديمة في المنطقة العربية

المصدر: الشارقة - وام

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، الندوة العلمية التي نظمتها هيئة الشارقة للآثار، أخيراً، بمقر الهيئة، بحضور عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والدكتور صباح عبود جاسم مستشار هيئة الشارقة للآثار، ومبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة، وعدد من ضيوف الدولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بمشاركة مكتب اليونسكو لمصر والسودان ونخبة من مسؤولي الهيئة والأكاديميين علماء الآثار والباحثين من داخل الدولة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسودان.

وجاءت الندوة بالتعاون بين الهيئة وجامعة توبنغن الألمانية وجمعية سينكنبرغ للتاريخ الطبيعي تخليداً لمرور أعمال موسم التنقيب الثلاثين في جبل البحيص وجبل الفاية في الشارقة تحت عنوان «علم آثار المشهد الطبيعي والبيئات القديمة والتكيفات البشرية والهجرات في المنطقة العربية».

وأعرب الدكتور صباح عبود جاسم عن شكره وامتنانه لحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للحدث، ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوثيق وحماية المكانة الأثرية لمختلف المناطق في الدولة.

من جانبه أكد عيسى يوسف أن الهيئة تسعى من خلال إجراء الدراسات العلمية التخصصية في مجالات البحث والتنقيب عن الآثار في مختلف المناطق الأثرية في الإمارة وحصر وتوثيق ما فيها من مكتشفات مهمة ونقوش صخرية، ومن خلال الباحثين وعلماء الآثار المتخصصين في مجال التنقيب والحفظ والتوثيق، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات العلمية الكبرى في هذا الصدد، إلى صون التاريخ العريق للتراث الثقافي لإمارة الشارقة وهو تاريخ ذو رصيد حافل يتميز بأنه موغل في القدم.

وشملت أجندة الندوة العلمية ورقة تحدث خلالها الدكتور صباح عبود جاسم مستشار هيئة الشارقة للآثار، عن التراث الأثري والمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى في الشارقة، تلاها استعراض مشترك بين الدكتور صباح جاسم ونيكولاس كونارد من جامعة توبنغن الألمانية، تناولا فيه ملاحظات مهمة حول الإرث البحثي للدكتور هانس بيتر إيبربمان في الشارقة.

وأوضح العرض الذي قدمه الدكتور صباح عبود جاسم أن جبل الفاية يعتبر أحد أهم مواقع العصر الحجري القديم في شبه الجزيرة العربية، حيث كشفت عمليات التنقيب الأثري في العام 2009 عن وجود استيطان بشري يعود إلى 125000 عام، ما جعله أقدم موقع بشري معروف في شبه الجزيرة العربية، وتشير البيانات الأثرية الجديدة من جبل فاية، والتي نشرت في التقارير العلمية، إلى أن الاستيطان البشري في الجنوب العربي حدث في ظل جملة غير متوقعة من الظروف المناخية قبل ذلك بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وتناولت الندوة الاكتشافات الأثرية في جبل الفاية.

كما شملت الندوة مجموعة من أوراق العمل الأخرى أضاءت على مواقع أثرية متنوعة من خلال بيانات تفصيلية قدمها خبراء ومسؤولون مشاركون في الندوة.