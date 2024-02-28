«إكسبوجر» ينطلق اليوم بـ200 فعالية

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ويستمر حتى 5 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدم المهرجان للجمهور فرصة استثنائية لاحتراف فنون التصوير بكافة أشكاله من خلال أكثر من 200 فعالية تشمل ورش عمل، وندوات، وعروضاً سينمائية، ومسابقات، وجوائز، على مساحة تجمع بين الفن والتعليم والترفيه، إلى جانب التعرف على ثقافات وفنون العالم من خلال 2500 صورة تعكس رؤى وتجارب مئات المصورين الذين سافروا حول العالم لالتقاط قصصهم. ويدعو المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» جمهور الفن وعشاق الصورة لاستكشاف العالم من خلال معروضاته المتنوعة وجدول فعالياته الواسعة التي تشمل حضور ورش العمل، والجلسات الحوارية والخطابات الملهمة، وغيرها من الأنشطة.

ويشهد المهرجان مشاركة أعمال 400 مصور من 50 دولة، ضمن مجالات متنوعة من التصوير، منهم حضور 150 مصوراً من أفضل مصوري العالم، مثل ديفيد هيوم كينيرلي، وبيت سوزا، وزيد نيلسون، وريك سمولان، ونيكول تانغ، وإريك ميولا، وكريغ باري. إضافة إلى المعرض التجاري الذي يشهد مشاركة 18 علامة رائدة من جميع أنحاء العالم.

وتتوزع أقسام المهرجان على معارض رئيسية تتضمن 25 معرضاً في التصوير الوثائقي والصحفي. يوفر المهرجان فرصة للتعلم والابتكار، من خلال 66 ورشة عمل وبرنامج تعليمي وجلسة نقاش جماعية، يقدمها 27 خبيراً دولياً.

ويعرض «إكسبوجر» 27 فيلماً وثائقياً قصيراً وطويلاً للزوار في صالة عرض الأفلام خلال أيامه الثلاثة الأولى.