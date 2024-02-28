«أدباء الإمارات» يشارك في «مسقط للكتاب»

المصدر: مسقط - وام

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يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، في الدورة الثامنة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، وتمثل الاتحاد في المعرض الأديبة شيخة محمد الجابري، المسؤول الثقافي، مدير فرع الاتحاد في أبوظبي.

وعلى هامش المُشاركة شهد جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب العماني أمسية شعرية، نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، شارك فيها الشاعران عبدالله الهديّة الشحي، وأمل السهلاوي، وأدارتها شيخة الجابري، التي مثلت الاتحاد في المعرض، حضر الأمسية جمع من الجمهور المتذوق للشعر في سلطنة عمان الشقيقة.

وقالت الجابري: «إن مشاركة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المحافل الثقافية، تعكس توجهات وأهداف الاتحاد في نشر المعرفة والتبادل الثقافي المتنوع واستدامته بين مختلف الشعوب، ونحن اليوم نشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب2024، إبرازاً وتأكيداً على العلاقات القوية والمتينة بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة لا سيما في المجال الثقافي».