«آرت دبي» يحتضن 70 نموذجاً من تسجيلات النحات الغاني إل أناتسوي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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يقدم معرض «آرت دبي» لعشاق الفن المعاصر والموسيقى على حد سواء فرصة مشاهدة أكثر من 70 نموذجاً من مجموعة تسجيلات النحات الغاني، إل أناتسوي، القديمة، التي تنتشر عبر القارات، وتضم أنواعاً مختلفة، جنباً إلى جنب مع رسومات مبكرة له، تتضمن كلمات أغانٍ وعناوين موسيقية، وذلك في غاليري «ألفي» المشارك في المعرض.

وتضم مجموعة التسجيلات الموسيقية المعروضة للفنان إل أناتسوي، في غاليري «ألفي» المتخصص في الفن المعاصر لأفريقيا والمغتربين الأفارقة، فنانين كثيرين، من بينهم الموسيقي النيجيري مطلق أسلوب الموسيقي الحديث المسمى «أفروبيت»، فيلا كوتي، وملكة السول اريثا فرانكلين، والفنانة غلاديس نايت، وعازف البيانو ويس مونتغومري، وعازف الجاز ديزي غيليبسي، والموسيقار الكاميروني مانو ديبانغو، والملحن الكلاسيكي بيتر تشايكوفسكي، وغيرهم.

ويفيد موقع «آرت نت» أن الموسيقى شكلت مصدر إلهام رئيسياً للفنان الغاني، وهو المعروف بأعماله الضخمة، التي يصنعها من أغطية الزجاجات المسطحة والمنسوجة معاً، لتبدو مثل مفروشات من معادن ثمينة.

وقال مدير معرض «ألفي» كوامي مينتاه عن المعرض: «يكشف المعرض الجانب الأقل شهرة لهذا الفنان المرموق»، الذي وصفه مقال منشور في موقع «آرت نت» العام الماضي بأنه «الأب الروحي للمشهد الفني، الذي انطلق في غانا العقد الماضي».

وحالياً تُعرض منحوتة الفنان الضخمة «ما وراء القمر الأحمر» في قاعة التوربينات الضخمة بمتحف «تيت مودرن» بلندن حتى 14 أبريل.

ويقدم معرض «ألفي» بموازاة ذلك أعمال المصورة الإثيوبية عايدة مولونة، والنحاتة الكينية ماجي اوتينو، والفنان الغاني متعدد التخصصات المقيم في نيويورك ياو أوسو.