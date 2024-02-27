«جائزة الشارقة لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة حتى 15 مارس

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» فتح باب التسجيل في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي» و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية»، حتى 15 مارس المقبل، آخر موعد لاستقبال المشاركات.

وتحتفي الجوائز الثلاث بعالم أدب الطفل وجميع جوانبه الفكرية والإبداعية، وأشكال كتاب الطفل، وتكرم كتّاب الأطفال وتشجعهم على إنتاج أعمال أدبية ذات جودة عالية تثري مكتبة أدب الطفل في الوطن العربي والعالم، وفي الوقت نفسه، تسهم في تعزيز وعي الطفل، وإثراء ذائقته الأدبية وتنمية مواهبه وقدراته الفكرية، وبناء جيل من الشباب المثقفين الواعين القادرين على تعزيز مسيرة تقدم مجتمعهم ووطنهم.

لغات وفئات

تتضمن «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» ثلاث فئات؛ تشمل «كتاب الطفل باللغة العربية» للفئة العمرية 4 - 12 عاماً، و«كتاب اليافعين باللغة العربية» للفئة العمرية 13 - 17 عاماً، و«كتاب الطفل باللغة الإنجليزية» للفئة العمرية 7 - 13 عاماً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف درهم تتوزع بالتساوي على الفائزين في كل فئة.

وتشمل الشروط العامة للجائزة أن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها، وألّا يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة الأولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورة الحالية، كما تقبل الطبعة الأولى فقط من الكتاب، ولا يسمح بمشاركة المؤلف الفائز بالجائزة في المجال نفسه قبل مرور سنتين على فوزه.

ولا تلتزم الإدارة إعادة الكتب المقدمة، ولا تقبل الأعمال المترجمة أو المقتبسة، وتشترط تحديد المرحلة العمرية التي يستهدفها الكتاب، ويحق للإدارة استخدام غلاف الكتاب الفائز أو جزء من محتوياته في الدعاية بجميع أنواعها ومن دون الرجوع إلى المؤلف أو الناشر، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل خاص في فعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

هدف ومقصد

تسعى «جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية» لتحقيق هدف نبيل وهو مساعدة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر على قراءة الكتب التي يقرؤها نظراؤهم المبصرون، وهذا ما يجعلها متفردة في غاياتها ومقاصدها، فإلى جانب تخصيص جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم للفائز، تحرص الجائزة على متابعة استحقاقات ما بعد الفوز، وإصدار الكتاب الفائز وتسويقه على المستوى العالمي.

ويتوجب على الأعمال المشاركة استخدام الرسوم اللمسية البارزة التي تعتمد طرائق عديدة ومختلفة لنتوء الأشكال وتجسيدها، ولصق تلك الرسوم وتثبيتها بطريقة سليمة، وكتابة النص بحروف كبيرة وواضحة ومتباينة وبطريقة برايل، مع مراعاة سهولة فتح الكتاب وتصفحه بسلاسة وسهولة القراءة اللمسية من دون عوائق في مسار اللمس، والحرص على تباين الألوان ووضوحها بما يسمح بتحفيز رؤية ضعاف البصر، إضافة إلى تلبية الشروط والمعايير العامة للمشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل».

مواكبة

تواكب «جائزة الشارقة للكتاب الصوتي» التقدم التكنولوجي المعاصر في قطاع كتاب الطفل غير التقليدي، وتتضمن فئتين؛ «أفضل كتاب صوتي باللغة العربية» و«أفضل كتاب صوتي باللغة الإنجليزية»، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 30 ألف درهم، تُقسم بالتساوي على الفائز في كل فئة، بعد تلبية الشروط والمعايير العامة للمشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل».

وتفتح الجوائز الثلاث باب التسجيل في الموقع الرسمي لـ«مهرجان الشارقة القرائي للطفل» على الرابط التالي: https://www.scrf.ae/ar/content?id=10203، مع تقديم ثلاث نسخ غير مستردة من الكتاب المشارك، ونبذة عن دار النشر، والسيرة الذاتية وصورة جواز سفر ساري المفعول لكل من المؤلف والرسام.