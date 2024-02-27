لطيفة بنت محمد: «اتحاد الفنانين» عمل يعكس هويتنا وثقافتنا وأصالتنا

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن «اتحاد الفنانين» أول عمل تركيبي ضخم ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، وإنجاز فني جديد بأيادٍ وطنية، يحاكي بتركيباته الفريدة هويتنا وثقافتنا وأصالتنا.

ولفتت سموها إلى أن العمل اجتمع على ابتكاره خمسة مبدعين إماراتيين من مختلف إمارات الدولة آمنوا بروح الاتحاد وعبّروا عنه بأجمل صورة.

وأشارت سموها إلى أن هذا العمل الوطني يعبّر عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة ومسيرة آبائنا المؤسسين، ويستكشف في تفاصيله العلاقة بين التوازن والمتانة.

إنجاز

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: ««اتحاد الفنانين» أول عمل تركيبي ضخم ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، وإنجاز فني جديد بأيادٍ وطنية، يحاكي بتركيباته الفريدة هويتنا وثقافتنا وأصالتنا.. اجتمع على ابتكاره خمسة مبدعين إماراتيين من مختلف إمارات الدولة آمنوا بروح الاتحاد وعبّروا عنه بأجمل صورة».

عمق

وأضافت سموها: «يعبّر هذا العمل الوطني عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة ومسيرة آبائنا المؤسسين، ويستكشف في تفاصيله العلاقة بين التوازن والمتانة. حيث استلهم الفنانون فكرة العمل من عملية بناء «العريش» الذي يعكس الجهد الجماعي والتعاون والتضامن والتماسك والمساواة، ويتطلب في الوقت نفسه الالتزام والتوازن الذي يجسده تناغم سعف النخيل، والحبال التي تعبر عن الترابط بين إمارات الدولة والنسيج المجتمعي».