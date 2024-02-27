«برج راشد».. سيرة ملونة تحكي أهمية أيقونة معمارية رسمت أول ملامح تميز دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي دعوة مفتوحة للمشاركة في معرض «برج راشد» بهدف تسليط الضوء على أهمية مبنى برج راشد ومكانته الاقتصادية في دبي، ويأتي المعرض احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الإمارة، ويبرز رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

ودعت «دبي للثقافة» الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وكل من تأثرت أعمالهم بتصميم برج راشد إلى تقديم مشاركاتهم المستلهمة من البرج الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية وتطور مسيرتها التنموية الطويلة، حيث لا يزال البرج مستمراً حتى اليوم في أداء وظيفته مركزاً حيوياً للأعمال التجارية والاقتصادية، ما جعله شاهداً على قدرة دبي على التكيف مع التغيرات العصرية.

وتسعى «دبي للثقافة» من المعرض الفني إلى تسليط الضوء على أهمية المبنى وتراثه وقدرته على إلهام أصحاب المواهب الإبداعية، وبدأت الهيئة باستقبال طلبات المشاركة وأن يكون 5 أبريل المقبل آخر موعد للتقديم، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والممارسين مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام بدعم من «منصة سكة».

وتتيح «دبي للثقافة» عبر الدعوة المفتوحة للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية المتنوعة وتصوراتهم لبرج راشد وذلك بعمل واحد أو أكثر، ويشترط في المتقدمين تقديم أفكار متميزة ومبتكرة تعبر عن مكانة البرج وأهميته وإرثه التاريخي.