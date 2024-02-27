«حي رمضان» في «إكسبو دبي».. تجارب طعام عالمية وسط روائع المعمار

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن مجموعة متنوعة من تجارب تناول وجبات الإفطار والسحور في عدد من الوجهات الأيقونية المتميزة بالمدينة، وذلك ضمن احتفالات «حي رمضان» لهذا العام.

وستجمع تجارب الطعام في مدينة إكسبو دبي شمل العائلة حول موائد شهر رمضان عبر مجموعة من العروض التي تقدمها المدينة للزوار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، من 1 وحتى 30 رمضان.

وتضم العروض المنوعة والساحرة من تجارب تناول وجبتي الإفطار والسحور التي تقدمها مجموعة من المطابخ العالمية التي تنتشر في أرجاء مدينة إكسبو دبي، تجربة تناول وجبة الإفطار وسط شلالات إكسبو السريالية، أو تناول وجبة السحور تحت قبة الوصل الأيقونية، أو الحصول على تجربة الإفطار الخاصة والاستثنائية التي تليق بكبار الشخصيات، والتي سيتم تقديمها في قاعة الاحتفالات المذهلة في جناح القيادة ذي الطابع الملكي، وغيرها من التجارب الفريدة من نوعها، التي تَعِد الزوار بلحظات لا تنسى مليئة بالمتعة والترفيه.

وتتميز كل وجبة لتناول الإفطار أو السحور، بالجلسات التفاعلية المدهشة، والعروض الفنية الثقافية، والفعاليات المتميزة التي تقدمها احتفالية «حي رمضان» لهذا العام.

وستمنح الزوار العروض الضوئية والتأثيرات الصوتية التفاعلية، والنغمات الموسيقية الجميلة في أثناء تناول الطعام، تجربة خيالية غامرة ستبقى راسخة في الأذهان.

وبرفقة المشهد الجمالي الساحر لشلالات مدينة إكسبو دبي الأيقونية، ستضفي لحظات غروب الشمس المزيد من الجمال الآسر الذي يخطف الأنفاس على هذه التجربة الخيالية التي قلّ مثيلها لتناول وجبة الإفطار والتقاط الأنفاس بعد يومٍ طويلٍ من الصيام.

وعلى وقع هدير مياه الشلالات، سيكون الضيوف على موعد لاستكشاف محطات الطهي الحي، وتذوق مجموعة مبتكرة من الأطباق التي تشكل مزيجاً رائعاً ما بين الوصفات التقليدية، والأصناف المفضلة التي أعيد ابتكارها بكل اهتمام على يد مجموعة من أمهر الطهاة الذين يحلون ضيوفاً على المدينة في الشهر الكريم.

وسيتمكن ضيوف مدينة إكسبو دبي خلال الشهر الفضيل من الاستمتاع بتجربة مجموعة واسعة من المشروبات والحلويات الرمضانية الشهيرة، ومن ذلك الحلويات الشرقية المفضلة.