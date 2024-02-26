«كرنفال الألوان» ينطلق في دبي 2 مارس المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان «كرنفال الألوان»، في دبي 2 مارس المقبل.

ويقدم الحدث تجربة ساحرة، ويضم مجموعة ممتازة من منسقي الأغاني المشهورين، وعروض الكرنفال الآسرة، ما يخلق سيمفونية من الترفيه تتجاوز حدود الاحتفالات التقليدية.

بناءً على النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأخيرة، التي شهدت أكثر من 10000 مشارك متحمس، يعد كرنفال هذا العام بأن يكون أكبر وأفضل في كل جانب، وسيكون حافلاً بالألوان والموسيقى التي ستتيح للجمهور عيش تجربة استثنائية مليئة بالمتعة والمرح.