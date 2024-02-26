47 فعالية سينمائية في «إكسبوجر 2024»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، عن تفاصيل البرنامج السينمائي الذي يقدمه للمرة الأولى هذا العام، ويتضمن 47 فعالية سينمائية، تشمل 20 ورشة عمل، وجلسات نقاشية ومقابلات مباشرة مع صناع السينما.

ويعرض البرنامج 27 فيلماً وثائقياً في فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، في «مركز إكسبو الشارقة».

وتقدم البرنامج شخصيات بارزة في عالم التصوير، من بينها كل من أيدان سوليفان، المعروف بمواهبه المتعددة، ومساهمته في تحرير الصور والنشر والصحافة، وأنجيلا سكوت، المشهورة في مجال التصوير وصناعة الأفلام والتأليف وحماية البيئة، إلى جانب بيث والد، وبريتا جاكنسكي، ودان ونترز، وفرانشيسكو جولا، وفرانك ميو، وجيلز كلارك، وجون ماكديرموت، وريك سمولان، الذين يشاركون خبراتهم ورؤاهم مع جمهور المهرجان.

وقال طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «إن الهدف من استحداث منصة الأفلام في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، هو توفير مساحة إبداعية لاستكشاف الجوانب الفنية والتقنية لصناعة الأفلام، فمن جلسات نقاشية تشهد مشاركة رواد صناعة السينما، إلى ورش عمل تفاعلية، وبرامج تعليمية متعمقة، تقدم منصة الأفلام تجارب شيقة لجميع صناع الأفلام المحترفين والهواة والطلاب».

وأكد علاي حرص «إكسبوجر» على توسيع برامجه، وتلبية المتطلبات الفنية والمهنية المتنامية لدعم الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم البرنامج السينمائي للمرة الأولى في المهرجان هذا العام، وفق جودة عالية وطروحات غنية.