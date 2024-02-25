«ورق الذكريات» لصالحة غابش على طاولة التحليل في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أول من أمس، جلسة نقاشية لرواية «ورق الذكريات» للكاتبة صالحة غابش، وتحدث في الجلسة د. أحمد عقيلي، والكاتبة نفسها، وأدارها الصحفي محمد هجرس، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي.

واستهل محمد هجرس حديثه بالتعريف بالكاتبة صالحة غابش، ككاتبة وشاعرة إماراتية تتمتع بقلم رصين وإبداعات متعددة الأوجه، وعضوة اتحاد كتاب الإمارات، وعضوة رابطة أدبيات الإمارات، ومستشارة المكتب الثقافي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومديرة تحرير مجلة مرامي، من مجموعاتها الشعرية: «بانتظار الشمس»، والمرايا ليست هي، والآن عرفت، ورب ظلال تغريني أن أصبح ممكنة، ولها رواية «رائحة الزنجبيل»، ومجموعات قصص الأطفال، ورواية «ورق الذكريات الصادرة» حديثاً عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وأضاف محمد هجرس، أن صالحة غابش تتمتع بأسلوب سلس قريب المأخذ يناسب الأجواء القصصية التي تتناولها، وهي كاتبة مجتهدة مشغولة بأسئلة اجتماعية عديدة وبحياة الإنسان في اللحظة الراهنة.

وقدّم د. أحمد عقيلي قراءة للرواية بعنوان «قراءة نقدية جمالية في رواية: ورق الذكريات، للكاتبة الإماراتية: صالحة عبيد غابش»، واستهلها بالقول: حين يحلق القارئ في فضاءات الرواية على امتداد صفحاتها الـ130 يجد أن المحور الذي يلف خيوط هذه الرواية هو الذكريات. وتتبع د. عقيلي فصول الرواية الـ 17 محللاً إياها فصلاً فصلاً، واقفاً على دلالتها، ثم خُلص إلى تتبع التصوير اللغوي في الرواية وأساليبه، وطريقة توظيف الزمن والمكان والشخصيات.