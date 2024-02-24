«جمعة الماجد» ينظم ورشة في فنون التحرير

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في مقره بدبي، أول من أمس، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان فنون التحرير الإعلامي العصري، قدَّمها الصحافي الزميل في «البيان» رفعت أبو عساف، وشارك فيها 28 متدرباً ومتدربة، من المشتغلين في حقول العمل الإعلامي بالدولة.

مهارات

وهدفت الورشة إلى الارتقاء بمهارات وإمكانات وقدرات المتدربين، ورفدهم بالمعارف العلمية المنهجية المتخصصة بعلوم التحرير الصحافي العصرية وفنون كتابة محتوى مؤثر شيِّق، يلبي احتياجات أفراد المجتمع ويواكب العصر.

وركزت الورشة على محاور عدة من أبرزها: تعريف الإعلام العصري، وماهيات التغيرات التي طالت مضامينه ووظائفه، ومبادئ وسمات الكتابة الإعلامية الرشيقة المكثفة التي تكفل تحقيق أعلى نسب قراءة ومتابعة عبر الفضاء الرقمي، وأسس التحرير الإعلامي العصري وركائز فنونه، وماهيات الأنواع والفنون الإعلامية الجديدة مثل: الخبر الموسع والتقليدي، والأخبار القصيرة، والأخبار القصصية، والتقرير، والحوار، والتحقيق، والتحليل، والمقال، إضافة إلى بعض الفنون والأساليب المستجدة مثل: التدوينات والأخبار السريعة، والصور والفيديوهات المرفقة بتعليق، والإنفوغرافك، والبودكاست.

وفي ختام فعاليات الورشة كرَّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الإعلامي رفعت أبو عساف، ثم سلَّم المشاركين شهادات مشاركتهم في الورشة.