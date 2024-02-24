«أبوظبي للغة العربية» يُشارك في معرض مسقط للكتاب

المصدر: أبوظبي – البيان

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يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في الدورة 28 من معرض مسقط الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة من 21 فبراير إلى 2 مارس 2024 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ويُروج المركز من خلال مشاركته لإصداراته في مختلف المجالات، والتي تضم أكثر من 450 عنواناً، منها 50 عنواناً جديداً، صادرة عن مشروع «كلمة»، ومشروع «إصدارات».

ويعمل المركز من خلال هذه المشاركة على استكشاف أفكار ملهمة في مجال صناعة الكتاب، وبحث سبل بناء علاقات تعاون وشراكة مع دور النشر والجهات والهيئات الثقافية المتخصصة المشاركة في المعرض، إلى جانب حرصه على التواصل مع المثقفين والإعلاميين البارزين المشاركين في فعاليات هذا المشهد الثقافي لضمان تعزيز حضور اللغة العربية.

يُذكر أن معرض مسقط الدولي للكتاب 2024 يشهد مشاركة 847 دار نشر من 34 دولة، وينظم أكثر من 250 فعالية ثقافية وأدبية متنوعة، من ضمنها 152 فعالية ثقافية و131 فعالية للطفل والأسرة. كما يشهد تنظيم برنامج للمبادرات المجتمعية في مجالات القراءة، والتأليف والترجمة، والنشر وصناعة الكتاب، والمجالس الأدبية، والمكتبات العامة.