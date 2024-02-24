«دبي للإعلام» تعزز نجاحات المفتش فصيح وشعبية الكرتون

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للإعلام»، عن إطلاق حملة ترويجية واسعة لعدد من البرامج التي ستبث على قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال زيارة طواقم عملها إلى عدد من المواقع في إمارة دبي، في إطار سعي المؤسسة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، تجسيداً لتوجهاتها بأن تكون الأقرب إلى المشاهد، ما يتناغم مع استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

وسعت «دبي للإعلام»، إلى ابتكار أفضل الطرق لإيصال رسائلها الإعلامية المختلفة، لضمان نجاح الحملة التي ركزت في مرحلتها الأولى على برنامج المفتش الفصيح ومسلسل شعبية الكرتون اللذين يبثان على شاشة قناة سما دبي والتعريف بمحتوى منصة أوان الرقمية، وذلك من خلال تنظيم زيارات لمجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء بدبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمشاركة في مهرجان بين الغاف الذي نظمته فرجان دبي، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، في حديقة مشرف بدبي.

ونجحت الحملة الترويجية في الوصول إلى شريحة واسعة من طلبة مجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء بدبي والذين تفاعلوا مع شخصيات شعبية الكرتون، ليؤكد ذلك على المكانة التي يحظى بها المسلسل جماهيرياً، والذي سيطل خلال رمضان المبارك بموسم جديد يحمل بين طياته العديد من التغيرات التي طالت بيوت فريج الشعبية، حيث ستطل بتصاميم جديدة مستلهمة من نماذج بيوت برنامج محمد بن راشد للإسكان، كما تم تطوير شخصيات العمل لتكون أكثر واقعية وقرباً من الأجيال القادمة، لاسيما من حيث طبيعة اللغة المستخدمة في الحوارات، فضلاً عن ذلك يشهد العمل إضافة شخصيات جديدة ومن بينها عائلة الدكتورة حصة وأبنائها شاهين وعوشة، كما يواكب الموسم الجديد من العمل ما يشهده العالم من تطورات، حيث ستشهد حلقاته ظهور «الروبوت تيتو» واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومن بينها «تشات جي بي تي»، وغيرها الكثير.

نسق

وعلى ذات النسق، شهد برنامج المفتش فصيح الذي يقدمه الإعلامي أيوب يوسف، تفاعلاً ملحوظاً من قبل الطلبة وزوار مهرجان «بين الغاف» الذين أظهروا مهاراتهم اللغوية في فقرة أسئلة اللغة العربية التي قام يوسف بتوجيهها لهم أثناء زياراته للمواقع المختلفة، حيث أضاء من خلالها على قواعد اللغة العربية عبر استعراضه نماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرق استخداماتها الصحيحة، وقدمها ضمن قوالب كوميدية مشوقة، بهدف إيصال المعلومة إلى الطلبة بطريقة سلسة تعينهم على فهم اللغة العربية واكتشاف جواهرها وطرق نطقها الصحيحة، ما يبرز أهمية فكرة البرنامج وما يقدمه من محتوى نوعي، كما يعكس جهود «دبي للإعلام» ودورها في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها على الساحة.

وفي إطار جهودها لأن تكون الأقرب إلى المشاهد، خصصت «دبي للإعلام» مساحة واسعة للتعريف بمحتوى منصة أوان الرقمية التي تتفرد في مجال تثقيف الأطفال واليافعين سينمائياً ودرامياً، حيث عرضت المنصة لزوار مهرجان «بين الغاف» وطلبة مجمع زايد التعليمي، تشكيلة واسعة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تم اختيارها بعناية لإثراء معارف الأطفال ورفع مستوى الوعي لديهم حول العديد من القضايا المجتمعية المهمة، وتمكينهم من الاطلاع على العديد من التجارب السينمائية والدرامية المحلية والعربية والعالمية.