66 ورشة تكشف أسرار التصوير في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي تقام من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، لإثراء مهارات عشاق التصوير المحترفين والواعدين والهواة والارتقاء بقدراتهم الإبداعية من خلال تقديم 66 ورشة عمل وبرامج تعليمية وجلسات نقاش جماعية تغطي موضوعات مختلفة في عالم التصوير، منها الإضاءة والتركيب وتقنيات التصوير بالهاتف، وغيرها، يستعرض فيها 27 خبيراً دولياً خلاصة خبراتهم في 164 ساعة من التعليم المكثف، على منصة المهرجان التي تمتد على مساحة 32.888 متراً مربعاً.

ومع اكتمال التجهيزات لإطلاق المهرجان، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، يضيف «إكسبوجر 2024» إلى تجاربه المتنوعة مجالات جديدة لتقديم فرصة تعليمية شاملة تغطي الإخراج والإنتاج السينمائي وحزمة برامج أدوبي لتحرير الفيديو.

خبراء «أدوبي»

ويقدم المهرجان فرصة فريدة للتعلم من مختبرات أدوبي، عملاق الفنون المرئية العالمي، حيث يتمكن المشاركون من خلال 10 جلسات تدريبية من تطوير مهاراتهم في مجال التصوير السينمائي والتحرير بعد الإنتاج، وما بعد الإنتاج، رفقة نخبة من رواد عالم الفيديو، مثل ويل تايلور ونيكو مورينو. أما جوليان كوست وكاترين آيسمان فتختتمان سلسلة البرامج التعليمية لمختبرات أدوبي بـ«الجودة والإبداع والتحكم» بعد استكشاف الجوانب الأساسية من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

ومن ورش العمل التي ينظمها المهرجان 49 جلسة تدريبية عملية يديرها نخبة من الخبراء الدوليين، منهم المصور روب إيرفينغ، الذي يقدم عدداً من ورش العمل المهنية، منها «وجهات نظر منيرة: ورشة عن الإضاءة في التصوير»، و«التصوير بالهاتف»، و«فهم تركيب الصور»، و«لماذا نختار الإعدادات اليدوية وصيغة ملفات RAW»، معرِّفاً المشاركين على جوانب متخصصة من فن التصوير. ويشارك المصور رولاند بوكريفكا خبرته في موضوعات متنوعة، منها: «احتراف التحكم بسرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات».

عناصر تراث

ولا يغيب التراث والأصالة عن ورش وجلسات المهرجان، إذ يقدم المصور ريشارد والدينغ محاضرة عن «التصوير التراثي» للتعمق في جوانب التقاط جوهر التراث الثقافي بعدسة الكاميرا. أما المصور كريس كو، فيغطي موضوعات متنوعة، منها كيف تصور مشروعاً شخصياً، ومهارات تحرير الصور، مقدماً دليلاً عملياً حول الجوانب الإبداعية والتقنية لفن التصوير، بينما يستكشف المصور محمد محيسن مفهوم الزمن في فن التصوير في لقاء بعنوان «لحظات عبر الزمن» لالتقاط اللحظات السريعة العابرة بعدسة الكاميرا، في حين يوجه المصور فرانك ميو المشاركين نحو التميز في عالم التصوير الذي يشهد منافسة كبيرة ويقدم لهم نصائح عملية في «الانفصال الإبداعي في سوق تنافسي».

وتمتد التجربة التعليمية الفريدة التي يقدمها «إكسبوجر 2024» إلى ما وراء ورش العمل التقليدية في عدد من جلسات النقاش الجماعية التي يقدمها قادة صناعة التصوير.