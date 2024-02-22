«عنق الزجاجة».. فنون تستجلي خفايا العولمة ومداراتها  

المصدر: دبي - البيان

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مجموعة أعمال فنية متنوعة، يضمها معرض «عنق الزجاجة»، الفردي المنتظر، للفنان المصري معتز نصر، الذي يقام في دبي، ضمن جاليريا كونتينوا، من 29 فبراير الجاري حتى 22 أبريل المقبل، وذلك في برج العرب.

تلفت أعمال معتز نصر الانتباه للتأثر السياسي والاقتصادي، في مضمون التقاء العادات والتقاليد مع العولمة، ويشجع أسلوبه الفني على اللغة الحوارية والتغلب على الحواجز الثقافية والجغرافية باستخدام الممارسة الفنية كأداة ولغة. كما تجمع أعمال نصر لغات متعددة لاستكشاف تناقضات العولمة في الماضي والحاضر، والشرق والغرب، وتأثير الاختيارات السياسية والاقتصادية على الأشخاص.

عنوان المعرض «عُنق الزجاجة» هو تعبير مجازي يدل على التقييد الذي يبطئ الأمور، سواء أنها حقيقية أو افتراضية. ويستخدم نصر هذا العنوان ليعرض فكرة الحمل الزائد للمعلومات والأخبار، والأحداث التي نتعرض لها بشكل يومي، والذي يخلق احتقان ملحوظ في مجتمعاتنا ويؤثر في نهاية المطاف على حياتنا. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء إلى هذه الحالة وما ينتج عنها من عواقب.

ويضم المعرض عمل فني يُسمى «البرزخ» وهو عبارة عن شكل تصويري حالم لأول مناطق إيواء قام البشر ببنائها لحماية أنفسهم. العمل الفني مصنوع من مجارف خشبية تشبه تلك التي اُسْتُعْمِلَت لوضع الخبز في الأفران العامة، وأيضاً مشابهة للمجاديف في القوارب القديمة والمهاجرة. هذه العناصر تمثل احتياجات البشر الأساسية، معروضة بشكل شاعري ومجازي.

وفي عمل آخر، يعرض نصر تأثير العالم الغربي على الشرق الأوسط، وتحديداً تأثير النزعة الاستهلاكية على الثقافة التقليدية.

ويشتمل المعرض أيضاً على عمل فني بعنوان «الزجاج المدشوش»، هو نقش بارز يوحد دول المغرب العربي بالشرق الأوسط ، مؤكداً التاريخ المشترك والثقافة المماثلة المبنية على الدين الواحد.