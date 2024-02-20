«سوذبيز دبي» تكتب «رسالة حب إلى بيروت» 26 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم «سوذبيز دبي» معرض «رسالة حب إلى بيروت» في «قرية البوابة» بمركز دبي المالي العالمي من 26 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل.

ويشارك في المعرض، كوكبة من الفنانين منهم: إيتيل عدنان، محمود سعيد، عارف الريّس، نبيل نحّاس، صليبا الدويهي، بول غيراغوسيان، أوغيت كالان، هيلين الخال، سيسي سرسق، منى السعودي، سلوى روضة شقير.

ويضمّ المعرض لوحات فنية متنوعة الأفكار تروي جمال لبنان ومحطات مهمة في تاريخه، ويشمل المعرض أيضاً قطعاً مميّزة من مزاد سوذبيز لفنون العالم الإسلامي والهند.

وقال ألكسندرا روي، رئيسة قسم مبيعات فن الشرق الأوسط في القرن العشرين، سوذبيز: «لطالما كان لبنان موطناً لمجتمع فني له مساهمات قيّمة في المشهد الثقافي، سواءً من الفنانين اللبنانيين الذين رسموا مناظره الطبيعية الجميلة وهندسته المعمارية العريقة، أو الذين درسوا وعملوا في بيروت. لقد أردنا أن نخصّص منبراً لاختبار ثراء هذه الثقافة وهذا التاريخ، وتسليط الضوء على لبنان كمكان للسحر والإلهام. ومن خلال القيام بذلك، أردنا إثارة حوارات جديدة بين الثقافات وسط الطلب العالمي المتزايد على أعمال هؤلاء الفنانين».

من جهتها، قالت كاتيا نونو بويز، رئيسة دار سوذبيز في الإمارات العربية المتحدة: «إحدى أعظم سمات دبي هي أنها بوتقة الانصهار، حيث يجتمع عشاق الفن من جميع أنحاء العالم ويتناقشون ويشقون مسارات جديدة. ومن المناسب بالتالي، نظراً لهذه الروابط الثقافية الوثيقة، أن نحتفل بمجال فني آخر في المنطقة يعدّ في حد ذاته نقطة جذب للإبداع».

وتابعت: «بيروت مدينة ينتشر فيها الفن في كل مكان، وتتمتع كل بقعة منها بثقافتها الفريدة وماضيها، حيث يمكنك تتبع تاريخ العديد من كبار الفنانين في الشرق الأوسط. وفي ربيع هذا العام، سوف تحتفل سوذبيز بالمشهد الثقافي الغني والفنانين الرواد في لبنان».