«الشارقة للكتاب» تناقش آفاق صناعة النشر العالمية في «معرض نيودلهي»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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شاركت هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024، الذي نظمه الصندوق الوطني للكتاب في الهند من 10 18- فبراير الجاري، في ميدان براغاتي في العاصمة الهندية، حيث تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض، الذي يعد واحداً من أهم المنصات الثقافية والمعرفية في آسيا، إلى بحث فرص التعاون والعمل المشترك مع عدد من المؤسسات الثقافية في الهند والدول المشاركة، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع نخبة من ممثلي كبرى دور النشر من مختلف أنحاء العالم.

وشهد جناح هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024 إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين أبدوا اهتماماً بالكتب العربية المترجمة إلى اللغة الهندية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتناول جوانب مختلفة من تاريخ المنطقة وعلاقاتها مع مختلف دول العالم.

اجتماعات

واجتمع وفد هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركته في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024 مع عدد من المسؤولين والمنظمين والمشاركين في المعرض، وتم عقد لقاءات مع كبرى دور النشر في الهند والعالم لتعزيز التبادل الثقافي وبيع وشراء الحقوق والتعاون في مجالات الإبداع والترجمة والتوزيع، بما يعزز جسور التواصل العالمي من خلال القراءة بمختلف اللغات.

وخلال مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، أجرت هيئة الشارقة للكتاب عدة لقاءات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع النشر في الهند والعالم.

علاقات تاريخية

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «يعبّر حضور الشارقة في معرض نيودلهي الدولي عن التأثير العالمي للمشروع الثقافي والحضاري للإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإبرازه أمام القراء والجمهور من جمهورية الهند الصديقة من جهة، ومن ناحية أخرى فإنها تأتي ترجمة للعلاقات التاريخية والثقافية الراسخة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند».

وأضاف: «يعد معرض نيودلهي الدولي للكتاب من أهم المحطات التي تركز عليها الهيئة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي للإمارات والعالم العربي على الساحة الدولية، إذ نؤمن بأن الكتاب سيظل خير سفير للتواصل والحوار بين الشعوب والأمم، وأفضل صلة وصل بين المجتمعات، وأقوى وسيلة لنشر القيم الإنسانية والحضارية التي تسعى إليها الشارقة والإمارات والمجتمع الدولي».

أحمد العامري:

الكتاب خير سفير للتواصل والحوار بين الشعوب والأمم