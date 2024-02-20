«التنوع» جوهر «ليالي الفن» بدبي مارس المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تعود مجدداً أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، إحدى فعاليات أجندة دبي الثقافية في نسختها السابعة عشرة، يومي 7 و8 مارس المقبل؛ إذ يقدم المركز دعوة مفتوحة للفنانين لاغتنام الفرصة والاستفادة من هذه المنصة الفنية والثقافية الرائدة، لعرض أعمالهم في قلب وجهة المعارض الفنية الأشهر في دبي، وبحضور أهم الأسماء الفاعلة في عالم الفن والمعارض الفنية.

ونظراً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي وجهة رائدة وجاذبة للأعمال الفنية الهادفة ومواكبته أهم التوجهات العالمية السائدة والمؤثرة في القطاع، يواصل الحدث المُرتقب اكتساب أهمية متميزة مرسخاً مكانته بين الأحداث الفنية بالجمع بين العديد من الفنانين المحليين والعالميين، وتحتفي النسخة السابعة عشرة من الفعالية بمفهوم «التنوع» بتشجيع الفنانين على استعراض إبداعاتهم باستخدام وسائط مختلفة ومن دون أي قيود بالنسبة للموضوعات المختارة.

ويمكن للفنانين المحليين والعالميين من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية مشاركة أفضل أعمالهم، مرفقة بلمحة مختصرة وتفصيلات عن كل عمل مع الصور، ويمكن تقديم الأعمال بأشكال فنية مختلفة، سواء كانت من فئة الفنون البصرية أو الرسم أو النحت أو التصوير الفوتوغرافي أو التصميم أو الجداريات أو الأفلام الفنية، كما يمكن للمشاركين الانضمام إلى ورش العمل التفاعلية وحلقات النقاش وفنون الطهي والعروض الموسيقية المُقامة في الفعالية.