«آرتي ميوزيوم دبي».. روائع الفنون تعانق ألق التكنولوجيا

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح «آرتي ميوزيوم دبي»، معرض ومتحف الفنون الرقمية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أمس، أبوابه رسمياً أمام الجمهور، في دبي مول.

وسيتمكن زوار «آرتي ميوزيوم دبي» من الانغماس في عالم من التميز والإبداع الذي صممته شركة ديستريكت الكورية العالمية، المتخصصة في التصميم الرقمي، على امتداد 30 ألف قدم مربع، والاستمتاع بالأعمال المستوحاة من الطبيعة في معرض «الطبيعة الخالدة» المذهل.

مناظر طبيعية

ويتضمن المعرض أعمالاً من فن الوسائط الجديد، وذلك عبر استعراض مجموعة من المناظر الطبيعية والخلفيات الرائعة التي تجسد المشهد الثقافي للمدينة.

وتمزج روائعه بين الواقع والخيال والواقع المفرط لإغناء تجارب الضيوف بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث سينغمسون في مناظر الشلالات الشاهقة والشواطئ الممتدة بينما يشاهدون الشفق القطبي المبهر. وتوفر صالات العرض المتنوعة فيه رحلة من الروائع للزوار، الذين سيتسمرون أمام مشاهد أزهار الكاميليا الخلابة والأمواج المتقلبة والحشرات المضيئة في الغابة، بالإضافة إلى السحب الوردية والصواعق.

«أضواء دبي»

وسيشهد متحف «آرتي ميوزيوم دبي» إطلاق عملين فنيين جديدين مستلهمين من المناظر الطبيعية الغنية والتراث الثقافي للشرق الأوسط وهما حديقة «أضواء دبي» ولوحة «لوحة»الصحراء». وتعتبر الحديقة منصة مثالية تحتفي بالتوازن بين الفن الغربي والشرقي، مع عرض المحتوى المفضل لدى الجمهور مثل«الروائع الفنية المضيئة»، بالإضافة إلى محتوى حصري يتناغم مع ثقافة المكان مثل منطقة«أضواء دبي»التي تمتد على مساحة 5000 قدم مربع وتستعرض جمال مدينة دبي المبهج وبريقها الذهبي الساحر.

أما بالنسبة لمساحة لوحة«الصحراء»، فتقدم تجربة تفاعلية مشوقة تتداخل فيها الأعمال الفنية التي يرسمها الضيوف مع اللوحات التي تستعرض المشاهد الطبيعية الساحرة للصحراء. وتبدأ التجربة باستعراض تصاوير رائعة للصحراء والتي تتحول إلى مجموعة متألقة من المشاهد التي تشمل صور الواحات في الصباح والكثبان الرملية اللامعة تحت شمس المغيب والمناظر الطبيعية الهادئة للصحراء، بينما تتلاشى الصور تحت سماء الليل المكللة بالنجوم. وتتألق الصور الرقمية للحيوانات مثل الإبل والمها والنمور بفضل الألوان الغنية التي يضفيها الضيوف على الصور، ما يعزز حيوية المعرض على نحو دائم ومستمر.

وقال سون لي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستريكت:إنه لمن دواعي سروري الإعلان عن إطلاق «آرتي ميوزيوم دبي». تتمثل مهمتنا الرئيسية في مرافقة ضيوفنا عبر عالم رقمي ملهم مصمم على نحو فائق الابتكار لتحفيز جميع حواسهم. ومن المتوقع أن يتحول المعرض الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط إلى نقطة جذب ترفيهية لسياح مدينة دبي وساكنيها، والراغبين في الاستمتاع بالأنشطة الثقافية المميزة مع عائلاتهم.

من جهتها قالت جين لي، مدير الفن الإبداعي في ديستريكت: يدفع متحف «آرتي ميوزيوم دبي» حدود الابتكار إلى المستوى الأعلى عبر دمج الفن بالتكنولوجيا في مشهد رقمي فريد من نوعه في المدينة. ويتمثل هدفنا في تفعيل حواس ضيوفنا ودعوتهم للاستمتاع بتجربة غامرة ومستدامة على نحو فريد.