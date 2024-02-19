بدور القاسمي تفتتح معرضي «تدفق الوعي» و«حواف حادة»

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في مركز مرايا للفنون، معرضين فنيين جديدين، الأول بعنوان «تدفق الوعي» للفنان الأذربيجاني فايق أحمد، والمعرض الثاني بعنوان «حواف حادة» للفنان الإماراتي خالد البنا، وتستمر فعاليات المعرضين حتى 1 أغسطس المقبل.

حضر الافتتاح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، وعدد من الفنانين والشخصيات البارزة في المشهد الفني والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واطلعت الشيخة بدور خلال جولتها في المعرضين على الرؤية الفنية التي ينطلق منها الفنانان، حيث قدّم الفنان الأذربيجاني فايق أحمد في معرض «تدفق الوعي» عدداً من أعماله الفنية المعروفة والمنسوجة يدوياً بتقنيات تقليدية في صناعة السجاد، إلى جانب معرض «حواف حادة» للفنان الإماراتي خالد البنا، الذي يعد المعرض المؤسسي الأول للفنان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعرف الفنان الأذربيجاني فايق أحمد بأعماله الفنية المفاهيمية والمنسوجة يدوياً باستخدام تقنيات تقليدية في صناعة السجاد، ويعتمد في أسلوبه الفني على تحويل السجاد التقليدي إلى قطع فنية بصرية معاصرة. تندمج هذه السجادات ضمن تاريخ مستمر على مر العقود يتضمن تقنيات توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل.

تعيد سجادات الفنان تصوير هذه التقنيات التقليدية في صناعة السجاد، وتمثل الأعمال الفنية نتاجاً ديناميكياً ومتعدد الأوجه عن كسر الحدود وإعادة بناء الأساليب التقليدية. لكل سجادة عنصر تقليدي ومعاصر، أحدهما ثابت، والآخر في تغير مستمر.

إن العمل الفني «تدفق الوعي» يستكشف بعداً آخر لأحدث أعمال فايق أحمد التي تستند على البحث في مجال علم النفس والآليات الفسيولوجية والنفسية للإدراك. أما «حواف حادة» فهو المعرض المؤسسي الأول للفنان الإماراتي خالد البنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقدّم المعرض أعمالاً تركيبية بفن الكولاج مبنية على الملاحظات اليومية من البيئة المتغيرة بمحيط متغير حول الفنان، والتي يتخللها ويغنيها خياله. وبصفته معمارياً متدرباً، يرى خالد البنا العالم من منظور مختلف يكشف عن طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران، ومخاريط في حالة تحوّل مستمر.

يشير معرض «حواف حادة» إلى تغيّر في الممارسة الفنية لخالد البنا، تتضمن تجربة الفنان الأولى للعمل بمقياس ثلاثي الأبعاد مع الحفاظ على بصمته الفنية المميزة. ويبرز الجانب المعماري لدى الفنان في هذا المعرض، بينما يستخرج البنا أشكاله الخاصة من الخلفية المسطحة ويعيد تصويرها في نقوش ومنحوتات ثلاثية الأبعاد.