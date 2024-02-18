مشاركة نوعية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في اجتماع «الأمانة العامة لمراكز الوثائق بدول التعاون»

المصدر: دبي ــ البيان

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شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة الدكتور علي بن إبراهيم المري نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات.

وناقش الاجتماع عدداً من النقاط المطروحة على جدول أعماله، كما أقرّ على ضوء ذلك، مجموعة من التوصيات المقدمة من الأعضاء سعياً لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي، في المجتمع الخليجي بصفة خاصة، والعالم العربي بصفة عامة، والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة.

وقد حرصت الأمانة العامة على إنجاز الأعمال المسندة إليها والتشاور مع المراكز والأعضاء، وتبادل الخطابات مع الجهات المعنية الأخرى.

ورقة

وقدّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال أعمال الاجتماع ورقة عمل شرح من خلالها جهود المركز في حفظ الذاكرة الوطنية للدولة، وذلك بوصفه أحد أبرز الأعضاء في الأمانة العامة، ومصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن جوهر رسالته تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يُعنى المركز بحفظ ذاكرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن هذه المشاركة، قالت فاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز: منذ عام 2014 أصبح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عضواً في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نعمل على المشاركة بشكل دوري في اجتماعات الأمانة العامة التي تعقد في مختلف دول الخليج العربي، لما لها من أهمية على صعيد التعاون وتبادل الخبرات.

وأضافت: إن حرص المركز على عضويته في الأمانة العامة ومشاركته الفاعلة في برامجها، ينبعان من الإيمان بأهمية العمل ضمن المنظومة الفكرية الخليجية، لا سيما أن المركز له دور مشهود في مجال البحث والتوثيق، ويتمتع بعلاقات جيدة مع الجهات ذات الصلة بمجال عمله.

جهات

شارك في فعاليات الدورة الـ 36 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان، دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، دار الوثائق بإمارة الشارقة، مركز الأرشيف الوطني، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، ودار الوثائق القطرية.