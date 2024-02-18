مليونا كتاب في «بيغ باد وولف» بدبي مطلع مارس

المصدر: دبي - نهى حوّا

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يعود أكبر سوق لتخفيض أسعار الكتب في العالم «بيغ باد وولف»، إلى دبي مارس المقبل، موفراً إصدارات فكرية وأدبية وثقافية، من مختلف أنحاء العالم، بأسعار مغرية، من شأنها أن تجذب عشاق القراءة ومحبي المعرفة الذين يعتبرون الكتب وسيلة ومنهلاً لا غنى عنها للمعرفة والاطلاع وتوسيع المدارك والانفتاح على ثقافات العالم. ووفق مجلة «واتس أون»، تشمل عملية بيع الكتب في السوق/المعرض، الذي يقام في مسرح «ساوند ستيج» بمدينة دبي للاستوديوهات، في الفترة بين 1 مارس المقبل حتى العاشر منه، مليوني كتاب من مختلف الأنواع واللغات، من الإنجليزية إلى العربية والفرنسية، وغير ذلك الكثير، بجانب كتب متنوعة للأطفال والكبار على حد سواء.

2009

وكان قد انطلق معرض «بيغ باد وولف» المتنقل في عام 2009 في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل انعقاده في عدة مدن في أنحاء آسيا، مع خطط متجددة للتوسع عالمياً. ويفيد موقع المعرض أن مهمته الأساسية تكمن في تنمية عادات القراءة وزيادة معرفة القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، وبناء جيل جديد من القراء من خلال جعل الكتب في متناول الجميع، وتوفيرها بأسعار مقبولة.

وتحفل مضامين النتاجات التي يتضمنها المعرض في دبي، بالتنوع والثراء، إذ بمقدور من يرغب في الاستزادة منها، لغرض قراءتها أو شرائها كهدايا، التزود بما يريد في أجواء متميزة ضمن مدينة دبي للاستوديوهات، من العاشرة صباحاً وإلى الـ 12 عند منتصف الليل، بأسعار مناسبة جداً. ففي السنوات السابقة، على سبيل المثال، تمكن القراء من شراء كتب بأسعار منخفضة، وصل سعر بعضها إلى 5 دراهم للكتاب الواحد، وفق مجلة «واتس أون». وأفاد موقع المعرض عن إمكانية شراء كتب، في فعالياتها بدبي، بخصومات تصل إلى 75 %.