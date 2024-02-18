«آرت دبي» يجدد روح الإبداع ويرسّخ التناغم الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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أيام قليلة تفصل عشاق الفن المبتكر عن موعد انطلاق معرض آرت دبي، الذي يعد المتخصصين والجمهور بالكثير من الإبداع والإدهاش والجمال، في دورة هذا العام، حيث تتواصل التحضيرات النهائية لانطلاقتها، وتتميز بكونها تجمع أهم المبدعين العالميين، وترسم مسارات جديدة في خريطة الفنون وتفاصيلها ووظائفها الحياتية، علاوة على تركيز المعرض بوجه خاص على التطوير المنهجي في رؤى الفن الرقمي العالمي، وعرض أحدث الابتكارات والأعمال المهمة في الصدد، ويبرز في الحقل، العمل الفني التركيبي الرقمي الجديد، للفنانة الكندية والكورية كريستا كيم «مساحة القلب»، والذي سيعرض للمرة الأولى، عالمياً، في صالة جوليوس باير ضمن فعاليات المعرض، وذلك طبقاً لما أعلنته «آرت دبي» وشريك المعرض الرئيس جوليوس باير، قبل أيام.

ابتكارات

وستتاح للفنانين المتخصصين ولكافة رواد المعرض، والذي تقام برامجه في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل (مع يومين أوليين لكبار المقتنين من 28 إلى 29 فبراير) في مدينة جميرا، والفنانين وجميع المهتمين، فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات الفنية التي تعكس ثقافات العالم، بينما تروي قصصاً وحكايات مجتمعية وجمالية وثقافية متنوعة، بجانب تكريسها قيم الاستدامة وحوار الثقافات والتعايش. كما يلتزم «آرت دبي»، بالعمل الممنهج مع شركائه، حسب ما أكد المعنيون أخيراً، لترسيخ روح الإبداع المجدد الذي يحاكي ويعكس أدق تفاصيل جوانب الفنون بمساراتها، وذلك في شتى مجتمعات الجنوب العالمي بوجه خاص، مع الحرص الكبير على جعل آفاق الفنون الرقمية حافلة بالتنويع والرؤى الجاذبة وكذا تحمل رسائل قيمة متجددة.

وتأتي هذه الخطط والتوجهات لمعرض آرت دبي، في ظل ما بات يحوزه من مكانة عالمية، استطاع معها أن يقود روح التنويع والابتكار الخلاق في المشهد الفني العالمي.

والجدير بالذكر، أن معرض «آرت دبي» ينظم بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).